Las seis playas habilitadas para bañarse en Coquimbo: cuáles son

Con el inicio oficial de la temporada estival, el llamado de las autoridades es a disfrutar de la costa, pero con responsabilidad y privilegiando la seguridad. En la región de Coquimbo, de acuerdo con la información oficial de la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante (DIRECTEMAR), solo seis playas están actualmente habilitadas para el baño, todas ubicadas dentro de la comuna de Coquimbo.

La aplicación "Playas Chile", herramienta oficial de consulta, permite verificar el estado de cada balneario. Según este registro, las playas aptas son:

La Herradura La Herradura Chica (Guayacán) Peñuelas Socos Sur (Tongoy) Puerto Velero Rosa Agustina (Guanaqueros)

¿Qué hace que una playa sea "habilitada"?

El capitán de navío LT Ricardo Alcaíno, gobernador marítimo de Coquimbo, explicó a este medio los dos criterios fundamentales:

Criterio Morfológico: La playa debe tener características naturales seguras: pendiente suave, bajo oleaje, poca corriente y, en general, ausencia de sectores rocosos peligrosos. Criterio de Seguridad: Debe contar con un sistema de vigilancia y rescate implementado, que incluye salvavidas profesionales y torretas de observación.

"Con esos dos criterios, una playa se considera habilitada para el baño", señaló la autoridad. Aclaró que en otras playas populares, como sectores de Cuatro Esquinas en La Serena o Reñaca, la presencia de salvavidas (instalados por concesionarios o municipalidades) responde a una medida de seguridad adicional porque "se sabe que la gente igual va a ir", a pesar de no ser morfológicamente aptas para el baño.

Un llamado urgente al autocuidado y las consecuencias de no respetar las normas

La autoridad fue enfática en señalar que ingresar al mar en una zona no habilitada (con bandera roja) no solo es extremadamente peligroso, sino que también tiene consecuencias legales. "Cada rescate que se realiza - esté habilitada la playa para el baño o no - se va a realizar de todas maneras. Posteriormente, la persona rescatada es citada al Ministerio Público por ingresar al mar en una zona no habilitada", explicó el capitán Alcaíno.

Este llamado se refuerza tras un dato preocupante: en los últimos meses, previo al inicio oficial de la temporada, se han registrado cuatro fallecimientos por accidentes en el mar en la región (en Caleta Huentelauquén, Totoralillo y dos en Cuatro Esquinas, La Serena, uno de ellos, un sanjuanino nacionalizado chileno). "Los cuatro casos pudieron haberse evitado si se hubiesen tomado las medidas mínimas de seguridad personal", lamentó el gobernador marítimo.