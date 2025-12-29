Un adolescente de 16 años fue aprehendido en el departamento Rawson, acusado de sustraer una motocicleta que se encontraba estacionada en la vía pública. El hecho ocurrió en jurisdicción de la Comisaría Sexta y quedó a disposición del Primer Juzgado de Menores, bajo la carátula de Hurto Calificado.

Según fuentes policiales, el procedimiento se inició alrededor de las 15.30 horas en el barrio La Estación, cuando personal policial tomó conocimiento, a través del equipo de comunicación, de la sustracción de una motocicleta Motomel Blitz 110 cc, de color negro con detalles en verde, dominio A255 RPS. En ese momento, se sindicó como presunto autor del hecho a un menor que estaba identificado por los damnificados.

Horas más tarde, cerca de las 18.20, efectivos que realizaban recorridas de prevención y seguridad por Boulevard Sarmiento y calle San Miguel observaron al mencionado menor corriendo a pie desde el interior del barrio Malimán. Al darle la voz de alto, el adolescente emprendió la huida, siendo perseguido y finalmente aprehendido a los pocos metros.

Al ser consultado por el rodado sustraído, el menor manifestó a viva voz que lo había arrojado a corta distancia, hacia el sector este. De inmediato, el personal policial se dirigió al lugar indicado, donde observaron a un hombre trasladando la motocicleta a la par. El sujeto, domiciliado en el barrio Malimán, quien indicó que el rodado pertenecía a su madre y que había sido sustraído durante la siesta.

Tras el secuestro de la motocicleta, se mantuvo comunicación telefónica con el doctor Jorge Toro, quien dispuso el inicio del procedimiento por Hurto Calificado, ordenando además que el menor de apellido Ruiz fuera trasladado al Centro de Admisión y Derivación (CAD), quedando a disposición del fuero de menores. El procedimiento fue llevado a cabo por el cabo Mario Herrera, cabo Leonardo Benítez y la agente Carla Hermosilla.