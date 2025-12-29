El último posteo de Sebastián Villa en redes sociales volvió a poner al delantero colombiano en el centro de la escena futbolística argentina. Una historia en Instagram, donde se lo ve junto a Juan Fernando Quintero acompañada por la frase “te veo pronto hermano”, fue suficiente para encender especulaciones sobre una posible llegada a River Plate. Sin embargo, desde Núñez fueron tajantes: el Millonario no tiene en carpeta al atacante.

El colombiano compartió una foto junto a Juanfer Quintero, cuando el Millonario enfrentó a Independiente Rivadavia en la Copa Argentina.

A sus 29 años, Villa atraviesa un momento de transición en su carrera. Tras ser la gran figura de Independiente Rivadavia, club con el que conquistó la Copa Argentina, el extremo tiene contrato vigente hasta mediados de 2026, aunque su continuidad en Mendoza está prácticamente descartada. Su futuro inmediato es una incógnita: mientras su representante escucha propuestas, varios clubes, entre ellos Flamengo, mostraron interés, pero River ya habría cerrado la puerta. Según trascendió, su nombre fue acercado al club de Núñez, pero la dirigencia no avanzó en las negociaciones.

Publicidad

Villa llegó al fútbol argentino a mediados de 2017 para vestir la camiseta de Boca Juniors, equipo en el que permaneció hasta 2023. Allí dejó una huella futbolística con 29 goles en 172 partidos, incluida su participación en la final de la Copa Libertadores 2018 frente a River en Madrid. Pero también tuvo un conflicto judicial que marcó su salida: el 2 de junio de 2023 fue condenado a dos años y un mes de prisión por amenazas coactivas y lesiones leves calificadas, lo que derivó en su apartamiento del plantel. El delantero se declaró en libertad de acción, generando una disputa legal con Boca, que reclama 20 millones de dólares.

Tras un paso por Bulgaria, Villa llegó a Independiente Rivadavia a mediados del año pasado para retomar su carrera profesional luego de cumplir su condena y dejar atrás otros procesos judiciales. En lo deportivo, cumplió su objetivo: recuperó nivel y ganó un título. Ahora, el desafío pasa por conseguir un club que le permita dar un salto mayor.

Publicidad

Desde River aseguran que el posteo responde a una cuestión personal y afectiva con Juanfer Quintero, con quien Villa mantiene una amistad desde hace años, y no a una operación de mercado. Mientras el club presidido por Stefano Di Carlo analiza otros nombres para reforzar la delantera, la frase “te veo pronto” parece quedar, por el momento, en el terreno de la especulación virtual.

En definitiva, el mensaje de Villa agitó el avispero, pero por ahora, su futuro deportivo sigue sin respuesta: entre intereses cruzados, un pasado que pesa y oportunidades por venir, las redes sumaron ruido, pero no certezas.