El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido el pronóstico para la provincia de San Juan, anticipando un sistema de inestabilidad atmosférica que generará condiciones climáticas adversas para este lunes 29 y martes 30 de diciembre. Se prevén probables chaparrones, actividad eléctrica y ráfagas de viento que podrían superar los 50 km/h.

Pronóstico para Lunes 29 de Diciembre:

La jornada del lunes se presentará con una alta inestabilidad. Durante la madrugada se prevén tormentas fuertes con una probabilidad de precipitación del 40-70% y una temperatura de 20°C.

La mañana traerá un leve respiro, con chaparrones más aislados (10-40% de probabilidad) y un incremento térmico hasta los 26°C. El viento comenzará a intensificarse, soplando del noroeste a 13-22 km/h.

El momento más complejo se espera para la tarde. Se pronostican nuevamente tormentas fuertes (40-70% de probabilidad) en medio de un calor agobiante, con una temperatura máxima de 35°C. El viento mantendrá una intensidad moderada (13-22 km/h) desde el noreste.

La noche cerrará el día con persistencia de tormentas fuertes (40-70% de probabilidad) y un descenso de la temperatura a 30°C. El elemento de mayor atención serán los vientos, que se intensificarán notablemente, soplando del sur a 23-31 km/h con ráfagas potenciales que podrían alcanzar entre 51 y 59 km/h, lo que requiere tomar precauciones.

Pronóstico para Martes 30 de Diciembre:

El martes seguirá un patrón similar, aunque con algunas variaciones. La madrugada y la mañana registrarán chaparrones (10-40% de probabilidad), con temperaturas mínimas de 21°C y máximas matutinas de 26°C. El viento será un factor destacado desde primeras horas, con vientos sostenidos del sureste y sur entre 23 y 31 km/h.

Por la tarde, el calor será aún más intenso, con una temperatura máxima pronosticada de 36°C, y las tormentas fuertes volverán a desarrollarse (40-70% de probabilidad). El viento disminuirá levemente a 7-12 km/h.

Finalmente, la noche del martes mantendrá la probabilidad de tormentas fuertes (40-70%) con una temperatura de 31°C y vientos moderados del sur.

Recomendaciones de protección civil: