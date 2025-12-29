Provinciales > Pronóstico
Pronóstico del tiempo para San Juan para el lunes 29 y martes 30 de diciembre
POR REDACCIÓN
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha emitido el pronóstico para la provincia de San Juan, anticipando un sistema de inestabilidad atmosférica que generará condiciones climáticas adversas para este lunes 29 y martes 30 de diciembre. Se prevén probables chaparrones, actividad eléctrica y ráfagas de viento que podrían superar los 50 km/h.
Pronóstico para Lunes 29 de Diciembre:
La jornada del lunes se presentará con una alta inestabilidad. Durante la madrugada se prevén tormentas fuertes con una probabilidad de precipitación del 40-70% y una temperatura de 20°C.
La mañana traerá un leve respiro, con chaparrones más aislados (10-40% de probabilidad) y un incremento térmico hasta los 26°C. El viento comenzará a intensificarse, soplando del noroeste a 13-22 km/h.
El momento más complejo se espera para la tarde. Se pronostican nuevamente tormentas fuertes (40-70% de probabilidad) en medio de un calor agobiante, con una temperatura máxima de 35°C. El viento mantendrá una intensidad moderada (13-22 km/h) desde el noreste.
La noche cerrará el día con persistencia de tormentas fuertes (40-70% de probabilidad) y un descenso de la temperatura a 30°C. El elemento de mayor atención serán los vientos, que se intensificarán notablemente, soplando del sur a 23-31 km/h con ráfagas potenciales que podrían alcanzar entre 51 y 59 km/h, lo que requiere tomar precauciones.
Pronóstico para Martes 30 de Diciembre:
El martes seguirá un patrón similar, aunque con algunas variaciones. La madrugada y la mañana registrarán chaparrones (10-40% de probabilidad), con temperaturas mínimas de 21°C y máximas matutinas de 26°C. El viento será un factor destacado desde primeras horas, con vientos sostenidos del sureste y sur entre 23 y 31 km/h.
Por la tarde, el calor será aún más intenso, con una temperatura máxima pronosticada de 36°C, y las tormentas fuertes volverán a desarrollarse (40-70% de probabilidad). El viento disminuirá levemente a 7-12 km/h.
Finalmente, la noche del martes mantendrá la probabilidad de tormentas fuertes (40-70%) con una temperatura de 31°C y vientos moderados del sur.
Recomendaciones de protección civil:
- Ante tormentas eléctricas: Buscar refugio en interiores, evitar permanecer en espacios abiertos, campos deportivos o bajo árboles. Desconectar equipos electrónicos ante posibles variaciones de voltaje.
- Por vientos fuertes: Asegurar objetos sueltos en patios, balcones y azoteas (muebles, macetas, toldos). Tener precaución al conducir, especialmente en vehículos altos o en rutas expuestas.
- Por lluvias intensas: Evitar cruzar o estacionar vehículos en calles, vados o arroyos que se estén inundando. Conducir con luces bajas encendidas y mayor distancia de frenado.
- Información oficial: Se recomienda a la ciudadanía mantenerse informada a través de los canales oficiales del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Dirección de Protección Civil de San Juan para actualizaciones sobre alertas o avisos meteorológicos específicos para la provincia.
El negocio de las viandas en Ezeiza: 25 millones de dólares al año para comida con bacterias, clavos y restos de pelo
En el Centro de Convenciones, la Caja de Acción Social entregó 20 premios -incluyendo motos, viajes y electrodomésticos- a ganadores de cupones no premiados, mientras que a través de las Cruzadas Solidarias benefició a 12 instituciones de salud, educación y desarrollo comunitario con equipamiento específico.
El negocio de las viandas en Ezeiza: 25 millones de dólares al año para comida con bacterias, clavos y restos de pelo
En el Centro de Convenciones, la Caja de Acción Social entregó 20 premios -incluyendo motos, viajes y electrodomésticos- a ganadores de cupones no premiados, mientras que a través de las Cruzadas Solidarias benefició a 12 instituciones de salud, educación y desarrollo comunitario con equipamiento específico.