San Lorenzo de Rodeo escribió una nueva página dorada en su historia deportiva tras consagrarse campeón del Torneo Fundación con una contundente victoria por 4-0 frente a su clásico rival, San Martín de Rodeo. En una jornada inolvidable para el público del Norte sanjuanino, el equipo dirigido por Santos Gaetan se impuso con autoridad y selló su clasificación a la próxima edición de la Copa de Campeones.

El equipo de Santos Gaetán gritó campeón en el fútbol iglesiano. (Foto: Maximiliano Barraza).

El Ciclón mostró desde el arranque una superioridad marcada, a base de intensidad, juego asociado y la efectividad que todo campeón necesita. Ismael Díaz con un doblete, Víctor Reynoso y Francisco Pereyra anotaron para el gran triunfo del ciclón.

San Lorenzo fue contundente y goleó a su clásico rival en la final. (Foto: Maximiliano Barraza).

San Martín intentó reaccionar, pero se encontró con un rival sólido en todas sus líneas, que supo administrar el resultado y dominar los tiempos del partido. El pitazo final desató la fiesta en el Barrio América: abrazos, bengalas, banderas y el grito de campeón para San Lorenzo, que vuelve a lo más alto del fútbol iglesiano.

Con este título, el conjunto de Gaetan no solo suma una estrella más, sino que además se ganó el derecho deportivo de disputar la próxima Copa de Campeones, uno de los certámenes más importantes del fútbol del interior sanjuanino.