Un violento siniestro vial se registró en la noche del domingo en el departamento Albardón, donde dos vehículos colisionaron en una transitada intersección y uno de ellos terminó volcado sobre un canal de riego, tras arrancar de raíz un poste de alumbrado público. Como consecuencia del impacto, cinco personas debieron ser asistidas y parte de una importante suma de dinero fue arrastrada por el agua.

La SUV Chrysler quedó sobre el canal al cual cayó el dinero cuyo monto no fue especificado.

El hecho ocurrió pasadas las 20 horas, en calle Italia, a metros de calle Tucumán, al este de esta última arteria, zona de alto tránsito por tratarse del primer cruce urbano desde Ruta 40 hacia el ingreso al departamento del norte.

De acuerdo a las primeras actuaciones policiales, los protagonistas del choque fueron un Chevrolet Agile y una camioneta tipo SUV marca Chrysler, conducida por Agustín Luna, de 41 años, con domicilio en La Cañada, Albardón. Tras la colisión, el rodado de mayor porte perdió estabilidad, impactó contra un poste de madera del tendido eléctrico, al que arrancó por completo y terminó volcando sobre su costado derecho, quedando parcialmente apoyado sobre un canal de riego.

Bomberos trabaja en el lugar para colocar en posición normal al vehículo volcado.

Producto del vuelco, una bolsa con dinero en efectivo que el conductor llevaba en uno de los asientos cayó al canal y fue arrastrada por el cauce. Según se indicó, el dinero provenía de la venta de un vehículo realizada minutos antes del siniestro. Parte del efectivo pudo ser recuperado, aunque otra fracción se perdió en el agua. Si bien no se precisó el monto, versiones recogidas en el lugar hablaban de una suma millonaria.

La empresa Naturgy debió acudir para evaluar los daños en el tendido eléctrico.

En el vehículo volcado viajaban tres personas, mientras que en el Chevrolet Agile se trasladaban dos ocupantes. Todos fueron asistidos en el lugar por personal de emergencias y algunos trasladados al Hospital Doctor Guillermo Rawson, presentando lesiones que no revisten gravedad.

A raíz del poste derribado, el cableado quedó colgando y sostenido únicamente por líneas de media tensión, lo que generó un riesgo para los vecinos. Por este motivo, se dio intervención a la empresa Naturgy, que acudió al lugar para controlar la situación y evaluar la restricción del servicio eléctrico.

Personal policial y de Bomberos Voluntarios y del Cuartel Central de la Policía trabajó en la zona para asegurar el sector y realizar las pericias correspondientes. Las primeras hipótesis indican que ninguno de los conductores habría respetado la prioridad de paso, pese a que ambas arterias cuentan con señalización de Pare. Las causas del siniestro continúan siendo investigadas.