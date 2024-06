Desde el próximo viernes se registrará un nuevo aumento en las tarifas de taxis en San Juan. La suba se acordó este martes, en una reunión entre la Secretaría de Tránsito y Transporte de la provincia, la Cámara de Permisionarios y el Sindicato de Taxistas de San Juan. En ese sentido, se estableció un aumento del 40% para las tarifas, lo que implicará que la bajada de bandera pasará a costar $680.

Según el presidente de la Cámara de Permisionarios, Cristian Flores, el último aumento se había registrado en diciembre del año pasado. Por su parte, Walter Ferreri, secretario general del sindicato, dijo que habían solicitado que la suba sea del 49%, pero en principio, se aplicará una suba del 40% desde el próximo viernes.

Al mismo tiempo, tanto Flores como Ferreri coincidieron que el aumento no cubre los gastos diarios del auto y que están articulando una reunión con el Secretario de Seguridad debido a la inseguridad que vive el sector día a día. El secretario general del Sindicato explicó que el aumento solicitado busca garantizar un equilibrio entre no perjudicar a los pasajeros y satisfacer las necesidades de los conductores.

“Este aumento es para no perjudicar al pasajero y no perjudicar a los choferes, porque es un abanico muy amplio. El dueño del auto necesita la suba, obvio, necesita más que un 40%, pero pagamos en dos veces para que todos no sufran y se les amortice”, agregó Ferreri.