Ripoll dice que "a un mes de gobierno, Kicillof no dio aumentos más que de impuestos"

La dirigente de izquierda Vilma Ripoll dijo hoy que "a un mes" de iniciada su gestión, el gobernador bonaerense Axel Kicillof "no dio aumentos más que de los impuestos", por lo que reclamó un incremento en "salarios, jubilaciones, planes y presupuestos sociales".



Ripoll se expresó en estos términos después de que el último sábado Kicillof destacara desde Mar del Plata que "la gente anda con un manguito más en el bolsillo" y por ese motivo la temporada de verano "estalla".



En un comunicado, la referente del MST-FIT Unidad afirmó que "a un mes de gobierno, Kicillof no dio ningún aumento, más que de los impuestos. No subió salarios, jubilaciones ni planes. Incluso convocó a bonistas extranjeros para pagarles la usuraria deuda de (su antecesora, María Eugenia) Vidal, cuando debería llamar urgente a paritarias", completó.



"Al devaluar el dólar un 30% resulta imposible irse siquiera a un país vecino, lo que es un derecho. Y lo más cerca es la costa. Para 'andar con un manguito más en los bolsillos', que Kicillof aumente ya los salarios, jubilaciones, planes y presupuestos sociales y pongan plata en la obra pública para generar empleo en blanco, no precario", concluyó.