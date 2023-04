River sigue imparable: las mejores frases de Martín Demichelis

Martín Demichelis analizó el triunfo de River Plate ante Gimnasia y Esgrima La Plata durante la conferencia de prensa. El encuentro se llevó a cabo este pasado jueves 13 de abril en el Monumental. El partido finalizó con un 3 a 0, lo que permitió que el “Millonario” continúe con la candidatura al título de la Liga Profesional, liderando la tabla con cuatro puntos de ventaja sobre San Lorenzo.

En conferencia de prensa, Demichelis comenzó elogiando a Matías Suárez: "No hay dudas de que Matías es un jugador extremadamente importante para este plantel. Me emociona que siga intentando extender su carrera. La problemática de su rodilla no es fácil, es una pelea diaria la que él tiene. Muchos lo daban como ex jugador y retirado, para él fue un momento súper difícil y siguió esa pelea contra su propia rodilla, cuando podía tranquilamente haber dado un final a su carrera con muchísimo reconocomiento en Europa".

"Enorgullece poder contar con él a la par de sus compañeros. Viene entrenando muy bien y está a la vista que nos puede dar mucho. En cada pase mostró su jerarquía. Agradezco su deseo de estar y superar los dolores. ¿Tenerlo de arranque? Habrá que preguntarle a los doctores mañana y a él. Será día a día, con él es a diario", continuó explicando el entrenador de River Plate.

La mirada de Martín Demichelis

En cuando al análisis del triunfo y su equipo, destacó: "Hoy era un partido de lo emocional muy difícil. Gimnasia hizo 9 cambios y eso confunde a la gente muchísimo, que esperaban un 5-0 en el primer tiempo. Es muy competitivo el fútbol argentino y cualquiera le gana a cualquiera. En el primer tiempo por ansiedad o porque nos analizan mucho más, Gimnasia se hizo compacto y nos costó esa circulación de pases".

Para finalizar, el exfutbolista de 42 años de edad hizo referencia a la cancha y lo que vio del equipo: "La cancha estaba rapidísima, la puse en 22, estaba en 26 el pasto, y pudo ser un error mío también. Pensé en una ventaja para nosotros, es una cosa a analizar y a corregir. Fuimos dominantes, sólidos y fue otro partido que no nos convierten. Un juego para agradecerle al plantel".