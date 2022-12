Boxeo, risas y cumbia. Es lo primero que percibe cualquier persona que ingresa al RM Boxing, el gimnasio de los hermanos y exboxeadores Mauricio “Chucky” y Ricardo “Richard” Muñoz. Con el objetivo de contar la historia de este importante proyecto deportivo, con sede en el Barrio Los Zorzales (Rivadavia), DIARIO HUARPE se acercó al lugar para conocer su historia y a las promesas de este semillero sanjuanino, que este viernes participará de una importante velada.

“Iniciamos en el 2014 con la idea de ayudar a los pibes, como me tocó a mí cuando empecé a boxear”, dijo “Chucky”, quien llegó a ser profesional, campeón latinoamericano y peleó en diversos continentes. “No solamente trabajamos lo competitivo, sino también queremos brindar una contención y darles a los pibes otro punto de vista de la vida”, expresó, tras señalar que el gimnasio empezó con la presencia de tres chicos.

Actualmente, Mauricio es entrenador, dirigente del RM Boxing y participante activo del WPC, asociación que nuclea a varios clubes dedicados al boxeo en la provincia. Sobre su carrera, señaló que ganó campeonatos nacionales y fue integrante de la selección nacional de boxeo amateur. “Fui tricampeón latinoamericano, número uno del ránking mundial y campeón sudamericano. También peleé por el título mundial en China, Japón y el Mundial Plata en Inglaterra”, abundó durante su relato.

“Toda esa experiencia que tuve la estoy volcando al gimnasio. Con mi hermano Ricardo manejamos este proyecto y logramos tener un grupo muy lindo de personas”, contó. Además, manifestó que el “boxeo es mi vida”. “Me crie en un gimnasio y me voy a ir en un gimnasio”, dio a conocer.

Con respecto a sus boxeados, Muñoz resaltó que cuentan con cuatro integrantes que se recibieron de la Policía de San Juan. “Varios tomaron diversos caminos. Tuvimos muchos campeones, que ya hasta nos olvidamos del número de peleas ganadas. Acá formamos a campeones sudamericanos, argentinos, cuyanos y sanjuaninos”, remarcó. “Los chicos están participando en cada evento que hacemos. Se suben al ring a pelear y mostrar las habilidades que tienen. Cada vez somos más y se está armando algo muy bueno porque nuestro objetivo es trabajar en un semillero para tener un profesional o un pibe destacado”, indicó el expugilista, quien aseguró que de allí “saldrán los próximos campeones”.

Entrenamiento entre “Chupete” Ríos y “Krilin” Muñoz , a días del evento. Foto: Gonzalo Medina / DIARIO HUARPE.

El gimnasio también tiene una escuela de iniciación deportiva, recreativa e infantil. En esta categoría, “los chicos no se golpean y empiezan a hacer la actividad con la parte físico y técnica, les contamos sobre los comienzos del boxeo”. A ellos se los invita al turno noche para que “vean guantear a sus compañeros”.

Contención y familia

Además de lo estrictamente deportivo, uno de los principales trabajos del gimnasio es contener a sus boxeadores y brindarles una familia. Dichos integrantes colaborar intensa y desinteresadamente en cada actividad propuesta para mejorar cada aspecto del club. “Si alguien tiene algún problema, estamos para escucharlo y ayudarlo. Además, los chicos vienen sin abonar nada y les abrimos la puerta a todos”, aseguró “Chucky”.

“Nos juntamos para colaborar y arreglar algunos elementos. Por suerte, nos toca trabajar con gente que nos da una mano muy grande y nos hace sentir que no estamos solos. Muchas veces tenemos ganas de tirar la toalla y ellos ayudan para que sigamos”, relató. En este sentido, también sostuvo que “hay chicos que hace muchos años no los vemos, pero siempre están”.

Muñoz también habló de los prejuicios que combaten a diario: “La gente tiene un punto de vista negativo del boxeo. Creen que es un deporte para golpearse, pero porque no estuvieron en un gimnasio. Acá se aprende a ser disciplinado y ser compañero”. “Hay pibes que son mal vistos en muchos lados, pero son muy buenos. Es más, son los primeros que levantan la mano para colaborar”, enunció. Sobre ello, resaltó que les “gusta trabajar de esta manera” y sueña que “alguien tenga la posibilidad de tener una carrera con la que tuvimos mi hermano y yo”.

Además del boxeo, el gimnasio cuenta con un merendero que no tiene un horario fijo. “Hacemos muchísimas cosas y todo el año organizamos eventos como el Día del Niño”, aseguró.

Viernes de boxeo

El festival de boxeo amateur se realizará este viernes 16 de diciembre a las 22 horas en Thomas Edison y Necochea (Santa Lucía), más exactamente en el salón de la Mutual del Sindicato de Camioneros. Para esta velada, se contará con la participación de varias escuelas de la provincia, provenientes de Capital, Rivadavia, Chimbas, Caucete, la localidad de El Encón y varios más.

Con el propósito de “mostrar lo mejor del boxeo sanjuanino”, se cobrará un bono contribución de $400. “El dinero está destinado para viajes y adquirir más elementos. Estamos viajando todos los meses y hay lugares donde no podemos ir. Se hacen esfuerzos muy grandes para ir a boxear a Buenos Aires o Chile”, resaltó Muñoz al respecto.

Los pibes del semillero

“Chupete” Ríos, la joven promesa de 18 años del gimnasio. Foto: Gonzalo Medina / DIARIO HUARPE.

DIARIO HUARPE también habló con dos promesas de RM Boxing. Esteban “Chupete” Ríos y Leandro “Krilin” Muñoz serán dos muy buenos boxeadores que dirán presente en la gala pugilística y, en la previa a dicho evento, contaron sus experiencias, qué significa el boxeo para ellos y la contención que les brinda el gimnasio rivadaviense.

Esteban “Chupete” Ríos es un joven boxeador de 18 años y actualmente pelea en la categoría de 62 kilos. “Peleé en los Juegos Evita y gané el título de Las Estrellas en el Club Santo Domingo y en la última pelea empaté por el título sanjuanino”, relató. Además, dijo que por la pandemia, estuvo “casi dos años sin pelear y a la vuelta triunfé en cinco peleas al hilo”.

“Comencé en el boxeo a los 14 años y luego conocí a Mauricio y Richard. Cuando empecé no tenía idea de nada. Luego me enteré de que Mauricio fue campeón, viajó a varios países y Richard también tuvo una buena carrera”, remarcó.

Para Ríos, el boxeo le sirvió para “muchas cosas”. “Me enseñó a tener una disciplina y estar más tranquilo. Cuando tengo un problema no me altero. Es un deporte que me saca de todos los problemas de la calle y me permite tener más estado físico”, aseveró.

“Chupete” contó que se siente “muy cómodo” en este club. “Somos una familia. Todos ayudamos entre todos. Una vez hicimos empanadas para pagar los estudios médicos y tener la licencia. Si tenemos plata, pagamos los elementos”, dio a conocer.

“Cuando yo peleo, estudio a mi contrincante y analizo si es más fuerte o es más movedizo”, expresó sobre su técnica al momento de subirse al ring. También manifestó que su objetivo es “ser campeón sanjuanino y boxeador profesional”.

Por otra parte, Leandro “Krilin” Muñoz tiene 24 años y pertenece a la categoría de pesos pesados. “Comencé en el 2013 en otro club, pero por horarios y para sentirme más aceptado encontré este gimnasio, donde fui muy bien recibido y desde el 2015 estoy acá”, enfatizó. El joven señaló que boxear “es una muy buena forma de desestresarme, tener nuevos amigos y romper con la rutina del estudio diario”.

“Krilin” Muñoz, de 24 años, otro integrante del semillero. Foto: Gonzalo Medina / DIARIO HUARPE.

“Acá es una familia. La persona que llega acá se encuentra con mucho compañerismo. Cuando me ausenté, tuve mucho miedo, pero los chicos te alientan a mejorar y aplauden. Te hace subir la moral”, ratificó “Krilin”.

Muñoz, quien está a tres materias de recibirse de la Policía e integra el cuerpo de bandera, contó que el entrenamiento para el ingreso lo realizó en el gimnasio y lo aprobó sin ningún impedimento físico. Sobre sus metas, expresó: “Me gustaría prepararme para pelear de forma profesional. A pesar de que tengo 24 años, el trabajo del club me permite estar bien preparado para soñar con una buena carrera profesional”, concluyó.