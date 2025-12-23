Robaron en un kiosco de Rawson a punta de pistola en pleno día

Un solitario ladrón asaltó este lunes a una joven empleada en un comercio de Rawson, logrando escapar con dinero y mercadería. El hecho delictivo se produjo a plena luz del día, cerca de las 16:00, en la esquina de República del Líbano y Rivadavia, dos horas después de que la víctima iniciara su jornada laboral. El delincuente ingresó como un cliente común y, repentinamente, amenazó a la muchacha con un arma tipo revólver.

Durante el atraco, el sujeto sustrajo un teléfono celular, la suma de 40 mil pesos en efectivo y aproximadamente 15 cajas de cigarrillos. Pese al tenso momento, el asaltante se retiró sin provocar alboroto ni ejercer violencia física contra la muchacha, quien no obstante padeció una crisis de nervios debido al susto vivido.

La investigación quedó a cargo de la Comisaría 25ª y la UFI Delitos contra la Propiedad. Ante la ausencia de dispositivos de videovigilancia en el local, los investigadores rastrean testimonios y grabaciones en las inmediaciones para intentar identificar al autor, quien huyó sin dejar rastros.