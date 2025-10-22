A pocos meses de caminar hacia el altar, el abogado Roberto Castillo demostró que su compromiso con Cinthia Fernández es "para toda la vida". Para ello, decidió "inmortalizar su amor tatuándose el nombre de su prometida".

La propia bailarina Cinthia Fernández fue quien compartió en sus redes sociales las imágenes del tatuaje que el letrado se realizó en la espalda. En la fotografía compartida por la bailarina, el nombre de Cinthia se destaca entre los múltiples tatuajes que Castillo ya posee en su espalda.

El romance entre Cinthia Fernández y Roberto Castillo se ha caracterizado por su "intensidad, pasión y espontaneidad". Una vez más, la pareja lo demostró al "sellar su amor en la piel", dejando en claro que su compromiso va más allá de las palabras.

El gesto de amor "desató el debate" entre los seguidores de la pareja en las redes. Las opiniones se dividieron intensamente: mientras que muchos lo consideraron un "acto de amor total", otros lo "calificaron como 'demasiado'".

El tatuaje de Roberto Castillo en honor a Cinthia Fernández no es el primero en la pareja. Todo indica que la decisión de tatuarse mutuamente no es reciente y habría sido conjunta, ya que hace meses la propia Cinthia Fernández "mostró que también se tatuó el nombre de Castillo". En su momento, ese gesto también había generado controversia debido a lo reciente del vínculo.

Actualmente, la pareja se encuentra disfrutando de un viaje a Estados Unidos. Se mostraron "más enamorados que nunca" desde las playas de Miami, disfrutando del sol, la arena y el agua cristalina. Este viaje se da poco después de que Cinthia Fernández protagonizara una controversia por visitar de sorpresa a sus hijas durante su viaje de egresados.