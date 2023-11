Tras la publicación del video exclusivo de DIARIO HUARPE, donde se ve a tres mujeres cambiando votos de Marcelo Orrego y los candidatos de Javier Milei por boletas de Rubén Uñac, el excandidato a Gobernador por Unión por la Patria, José Luis Gioja, de la agrupación San Juan Vuelve dijo que, “es un hecho condenable, todo lo que no sea legal”.

“No puede haber fraude en ningún lado porque tiene que haber fiscales, si no ha habido fiscales el primer problema es que no los haya. De todas maneras es un hecho condenable, todo lo que no sea legal”, afirmó el exgobernador.

“¿Dónde está el fiscal de Milei o de Orrego? En San Juan hay casi 2.000 mesas. Debe ser una mesa donde no han tenido fiscales, algún salame que hace esas cosas. Eso no hay que hacerlo. No hace falta hacer algo así”, agregó Gioja.

Además, indicó que ese tipo de conductas terminan haciéndole el “juego a la derecha” que está intentando ensuciar al balotaje del próximo domingo. “Para mí el sistema de votación en la Argentina siempre ha funcionado. Si vos tenés fiscales y funciona todo como debe ser, no tiene que haber problema de ningún tipo”, exclamó el legislador nacional.

Para Gioja, el triunfo de Orrego en las elecciones ha sido legítimo y todos han reconocido su victoria. “Todo el mundo ha respetado que ha ganado, y todos lo vamos a ayudar en lo que podamos. Lo vamos a ayudar, dentro de la oposición que somos”, amplió.

Finalmente, destacó una vez más que su intención no es “hacerle el juego a la derecha”. “Milei jode con que le van a hacer trampa o que si pierde el balotaje por muy poco, no va a reconocer la derrota”, cerró.