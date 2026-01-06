A poco más de un mes de la presentación formal de un escrito legal, vecinos y autoridades de Valle Fértil aún esperan una respuesta oficial de la Secretaría de Ambiente de San Juan sobre la investigación de los aviones rompetormentas que aparentemente surcan el cielo sanjuanino, y por la aplicación de la Ley 2648-L que suspendió por 30 meses toda tecnología destinada a alterar el ciclo hidrológico en el territorio provincial. El reclamo, ingresado el 4 de diciembre pasado, también invoca la Ley General del Ambiente (25.675) y el artículo 41 de la Constitución Nacional. Sin embargo, hasta ahora no hubo una contestación formal, pero desde Ambiente justificaron dicha demora, diciendo: ingresó un segundo pedido de informe.

La explicación oficial por la demora

Desde el área de prensa de la Secretaría de Ambiente, Victoria Mattei, confirmó a DIARIO HUARPE que la demora en la respuesta se debe a que, pocos días después del primer pedido de informe presentado por la Municipalidad de Valle Fértil, se sumó un segundo requerimiento que complementa el original.

Ante este escenario, indicaron que el área de Legales se encuentra trabajando en ambos pedidos de manera conjunta, con el objetivo de que las respuestas salgan “a la par” y contengan toda la información solicitada. En ese marco, aseguraron que en el transcurso de esta semana la contestación oficial estaría llegando al municipio vallista.

La aclaración busca llevar algo de tranquilidad a la comunidad que denuncia desde hace años la intervención de tormentas y la falta de controles efectivos por parte del Estado provincial.

Otro de los puntos que genera expectativa en Valle Fértil es la conformación de las mesas de trabajo que fueron prometidas en su momento por la Secretaría de Ambiente. Estas instancias habían sido comprometidas públicamente ante el presidente del Concejo Deliberante, Jorge Castro; la concejal Mónica Rivero y el diputado provincial Omar Ortiz.

Desde Ambiente afirmaron que, por el momento, no hay una fecha definida para el inicio de esas mesas, aunque estiman que podrían activarse recién en el mes de febrero, una vez finalizadas las licencias por vacaciones del personal de las distintas áreas del organismo.

En el Valle quieren saber que sustancias y particulado tiene las estelas persistentes que dejan los aviones en los cielos.

El reclamo del intendente y la falta de respuestas

El intendente de Valle Fértil, Mario Riveros, expresó su preocupación por la falta de comunicación oficial. “Nos preocupa mucho esta falta de respuestas y sinceramente no lo entendemos. Sentimos que no se está tomando en cuenta el reclamo del pueblo de Valle Fértil y, como representante máximo del departamento, me inquieta el silencio y las demoras”, agregó.

Riveros también recordó una conversación con el secretario de Ambiente, Federico Ríos. “Cuando me pidió que no hiciéramos la conferencia de prensa el 17 de diciembre, yo le fui muy claro: como pueblo necesitamos respuestas que no nos están dando y vamos a insistir hasta tenerlas”, sostuvo.

El pedido central del municipio es que la Secretaría de Ambiente investigue lo que está ocurriendo y que, como medida precautoria, ordene la suspensión inmediata de los vuelos de aeronaves que continúan observándose cada vez que se presentan tormentas en el departamento.

“Si bien en las últimas semanas hubo lluvias, no precipitaron como se pronosticaban y lo asociamos directamente con la intervención de las tormentas”, explicó el intendente. “El Valle sigue en una crisis hídrica preocupante y no podemos esperar más, porque la temporada de lluvias termina en febrero-marzo”, advirtió.

Un problema estructural que afecta la economía local

Desde la comunidad remarcan que la problemática lleva más de una década sin respuestas claras. La consigna es contundente: “Queremos que se cumpla la Ley 2648-L y que el gobierno investigue qué está pasando en nuestros cielos”.

La falta de lluvias impacta de lleno en la economía local. En el sector ganadero, los números reflejan la gravedad: en 2013 se vacunaron 31.000 cabezas de ganado y en 2024 apenas 15.000. Muchos productores vendieron todo a precios irrisorios; otros conservaron menos de la mitad de sus animales.

La agricultura tampoco escapa a la crisis. En 1972, Valle Fértil contaba con 800 hectáreas empadronadas en Hidráulica. Hoy, aseguran los productores, si existen 15 hectáreas bajo riego, “sería exagerar”.

El turismo también está sufriendo las consecuencias, ya que el atractivo de los ríos y paisajes vallistas han cambiado notablemente por la falta de lluvias.