La Cancillería Argentina recomendó este domingo a ciudadanos argentinos que planean viajar o que ya se encuentran en México que evalúen cuidadosamente la necesidad de visitar el estado de Jalisco y, si no es imprescindible, posterguen sus desplazamientos hasta que la situación se estabilice, ante una importante ola de violencia narco que afecta a esa región.

La advertencia oficial fue difundida en las redes sociales del organismo y responde a los acontecimientos recientes en el país azteca —entre ellos bloqueos, ataques y disturbios vinculados a disputas entre grupos del crimen organizado— tras el operativo en el que fue abatido el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), conocido como El Mencho.

En su comunicado, la Cancillería instó a quienes ya se encuentran en Jalisco a extremar las precauciones, evitar las zonas en las que se registran incidentes de seguridad y mantenerse permanentemente informados a través de fuentes oficiales y locales. También recomendó seguir las indicaciones de las autoridades mexicanas y de los canales oficiales de seguridad.

Asimismo, el gobierno argentino recordó a los ciudadanos que ante cualquier situación de emergencia pueden contactarse con el Consulado Argentino en México, proporcionando canales de comunicación para asistencia consular en caso de necesidad, como correo electrónico o teléfono de guardia habilitado.

La recomendación se enmarca en un contexto de aumentos de alertas y medidas de precaución por parte de gobiernos extranjeros. Por ejemplo, Estados Unidos y Canadá emitieron alertas de viaje a varios estados mexicanos tras la violencia desatada, sugiriendo a sus ciudadanos evitar desplazamientos no esenciales en esas regiones afectadas.