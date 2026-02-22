San Lorenzo de Almagro se impuso este domingo por 2-0 ante Estudiantes de Río Cuarto en el estadio Nuevo Gasómetro, en un partido correspondiente a la sexta fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol. Con esta victoria, el conjunto de Boedo volvió al triunfo luego de dos partidos sin sumar de a tres y se posiciona entre los equipos de vanguardia en su zona.

El encuentro comenzó de la mejor manera para los locales: apenas iniciado el partido, a los 26 segundos, Luciano Vietto rompió el cero tras una jugada colectiva y abrió el marcador, marcando uno de los goles más tempranos del torneo. San Lorenzo dominó gran parte de la primera mitad y trasladó su juego con mayor claridad, aunque no logró aumentar la ventaja antes del descanso.

En la segunda etapa, el equipo dirigido por Damián Ayude sufrió algunas imprecisiones defensivas y Estudiantes intentó equilibrar el trámite; sin embargo, no logró generar peligro constante ni inquietar seriamente al arco defendido por Orlando Gil.

Cuando el encuentro se acercaba al final, el delantero Alexis Cuello sentenció el resultado al convertir el segundo tanto para San Lorenzo a los 40 minutos del complemento, tras una definición cruzada que cerró la historia en favor del “Ciclón”.

Con este resultado, San Lorenzo acumula 10 puntos y se ubica en los puestos de playoff del Apertura, consolidando una recuperación tras el empate y la derrota en fechas anteriores. En tanto, Estudiantes de Río Cuarto sigue sin poder ganar en el campeonato y se mantiene con apenas 1 punto en la tabla.

El equipo de Boedo ahora buscará mantener su racha positiva cuando enfrente sus próximos compromisos de liga, mientras que Estudiantes intentará reencontrarse con su mejor versión para sumar sus primeros puntos en lo que resta del certamen.