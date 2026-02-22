El alcalde de Eric Adams decretó un toque de queda en Nueva York, que se extenderá hasta el lunes, debido a una intensa tormenta de nieve que afecta a la metrópolis estadounidense. La medida fue anunciada para proteger a la población ante las adversas condiciones climáticas que se registran en la ciudad y la región.

La tormenta invernal, que combina fuertes nevadas con viento y bajas temperaturas, provocó dificultades en el tránsito, cancelaciones de vuelos y complicaciones en el transporte público. Ante este panorama, las autoridades municipales determinaron la imposición de un toque de queda con el fin de reducir la circulación y los riesgos asociados.

Las autoridades hicieron un llamado urgente a los residentes para que permanezcan en sus domicilios, eviten salir a las calles salvo en casos de extrema necesidad y sigan las recomendaciones de emergencia. El objetivo de la restricción es proteger a los habitantes y facilitar el trabajo de los servicios de emergencia y limpieza de las vías urbanas, que están abocadas a despejar nieve y restablecer la normalidad.

El toque de queda y las medidas de precaución se producen en medio de un significativo sistema de bajas presiones que ha dejado acumulaciones de nieve importantes y condiciones climáticas severas en varios distritos de la ciudad. Las autoridades continuarán monitoreando la situación para evaluar la extensión de las medidas en función de las condiciones meteorológicas.

La tormenta también afectó el tránsito interurbano y las conexiones con ciudades vecinas, y se instó a quienes necesiten desplazarse a consultar el estado de rutas y servicios antes de emprender un viaje. El gobierno local mantiene equipos de respuesta listos para intervenir en situaciones de emergencia en toda la ciudad.