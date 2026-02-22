El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó este domingo que Brasil no busca una nueva “Guerra Fría” ni confrontaciones unilaterales entre potencias, y pidió a la administración del estadounidense Donald Trump que trate a todas las naciones con igualdad y respeto, informó AFP. Las declaraciones fueron realizadas durante una conferencia de prensa en Nueva Delhi, al finalizar una visita oficial a India.

Lula, quien tiene prevista una reunión con Trump en Washington D.C. la primera semana de marzo, destacó la importancia de que las relaciones entre Brasil y Estados Unidos se basen en la cooperación en temas como comercio, inversión, inmigración y alianzas académicas, más que en políticas unilaterales que puedan generar fricciones.

“El mundo no necesita más turbulencias, sino paz y trato igualitario para todos los países”, afirmó el líder brasileño, subrayando que Brasil no desea interferir en los asuntos internos de otras naciones. Sus palabras reflejan el interés de su gobierno por restablecer una relación más estable y respetuosa con la Casa Blanca, a pesar de diferencias en varios temas de política exterior y económica.

Entre los puntos de desacuerdo entre ambos países se encuentran cuestiones como los aranceles impuestos por Estados Unidos y otros asuntos internacionales, como la postura sobre conflictos globales. Pese a ello, Lula expresó confianza en que el diálogo con Trump permitirá recuperar una relación más “normal” y constructiva.

La declaración se produce en un contexto de tensiones diplomáticas recientes, incluidos debates sobre comercio global y medidas impositivas que han afectado a las exportaciones brasileñas, aunque la administración estadounidense ha empezado a aliviar algunas de estas tensiones.

El presidente brasileño también señaló que la cooperación con otros países, como India (donde firmó acuerdos sobre minerales críticos y tecnologías durante su visita) puede fortalecer la posición de Brasil en el escenario internacional y proporcionar una base más sólida para negociaciones con Washington y otras potencias globales.