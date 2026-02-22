Delincuentes ingresaron durante la madrugada de este domingo a la dependencia de la Secretaría de Trabajo, ubicada en 25 de Mayo 645, en pleno microcentro de la Ciudad de Buenos Aires, tras forzar la reja de acceso y acceder al interior del edificio, informaron fuentes oficiales del Ministerio de Capital Humano.

Según el comunicado oficial, el hecho fue descubierto alrededor de las 5:00 hs, cuando personal de la cartera constató que faltaban varios bienes. Entre los elementos sustraídos se mencionan equipamiento informático, televisores y picos de bronce pertenecientes a nichos hidrantes, aunque la cantidad exacta de objetos aún se está determinando, ya que se encuentra en curso el inventario correspondiente.

El episodio fue calificado como “un hecho delictivo” por las autoridades, que inmediatamente presentaron la denuncia ante la Justicia. La causa fue radicada en la Secretaría Nº 15 del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 8, e intervienen fuerzas de seguridad para avanzar con las pericias en el lugar, incluyendo el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona y del propio edificio.

Desde la cartera que conduce la ministra Sandra Pettovello señalaron que, además de la denuncia penal, se abrió un sumario administrativo interno para determinar responsabilidades y reforzar las medidas de protección en la sede. También indicaron que las operaciones del organismo se reorganizaron para garantizar la continuidad de la atención al público, aunque algunas gestiones podrían verse afectadas de manera temporal mientras se evalúan los daños.

El hecho generó preocupación, dado que la Secretaría de Trabajo brinda atención y asesoramiento en temas laborales y sociales, por lo que las autoridades destacaron la importancia de colaborar con la investigación para esclarecer la mecánica del robo y dar con los responsables.

La investigación sigue su curso y se espera que en las próximas horas haya más precisiones sobre los objetos recuperados, si los hay, y posibles detenciones en torno al caso.