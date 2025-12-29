Estado del Paso de Agua Negra para este lunes 29 de diciembre

El Ministerio de Gobierno de la Provincia de San Juan, a través de su Secretaría de Relaciones Institucionales, informó oficialmente sobre la situación operativa del Paso Internacional de Agua Negra, un cruce clave en la Ruta Nacional 150 que conecta Argentina con Chile a través de la región de Coquimbo.

De acuerdo con el comunicado oficial, el paso se encuentra habilitado para el tránsito vehicular. Sin embargo, se aplica un horario de circulación restringido: de 07:00 a 17:00 horas. Se insta a los viajeros a planificar sus cruces dentro de este marco temporal para evitar inconvenientes.

Recomendaciones de Seguridad Vial

Las autoridades emitieron una serie de recomendaciones fundamentales para quienes transiten por la ruta:

Circulación con luces bajas encendidas: Obligatoria para mejorar la visibilidad de los vehículos. Respeto estricto de los límites de velocidad: Es crucial para la seguridad propia y la de otros conductores en una ruta de montaña. Máxima precaución y reducción de velocidad en zonas de trabajos: Personal de Vialidad Nacional se encuentra realizando tareas de mantenimiento en distintos tramos de la Ruta 150. Se debe estar atento a la señalización y a la presencia de operarios.

Información de Contacto y Teléfonos de Utilidad

El comunicado proporciona una guía de contactos esenciales para consultas, emergencias o asistencia antes, durante y después del cruce:

Para consultas viales: Centro de Atención al Usuario de Vialidad Nacional. Tel: 0800-222-6272 / 0800-333-0073 (Lunes a viernes, 9 a 18 hs).

Para coordinación internacional: Ministerio de Gobierno - Secretaría de Relaciones Instituciones. Tel: (+54) (264) 4307246 / 4307251 / 4307208. Email: coop.internacional@sanjuan.gov.ar

Asistencia consular argentina en Chile: Consulado General en Valparaíso. Tel: (+56) (32) 2217419 / 2213691. Guardia para emergencias: (+56) (9) 93238104.

Control fronterizo: Gendarmería Nacional Argentina. Sección Las Flores: (+54) (2647) 497002. Escuadrón 25 Jáchal: (+54) (2647) 420473.

Emergencias médicas: Hospital Tomás Perón en Rodeo (Iglesia). Tel de emergencia: 107.

Dirección Nacional de Vialidad (Delegación San Juan): Tel: (+54) (264) 4213534 / 4212966.

Consideraciones para Comunicaciones

Se recuerda a los usuarios que para realizar llamadas desde Argentina hacia Chile deben considerar:

A teléfono fijo: Marcar (+56) + código de zona + número. El código para La Serena-Coquimbo es 51.

A celular chileno: Marcar (+56)(9) + número de celular.

Se recomienda a los viajeros verificar el estado del paso y las condiciones climáticas antes de iniciar el viaje, ya que en zona de alta montaña la situación puede cambiar rápidamente. La información oficial se actualiza a través de los canales del Ministerio de Gobierno de San Juan y Vialidad Nacional.