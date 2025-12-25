San Juan, la provincia más calurosa del país durante la Navidad

San Juan se posicionó una vez más en el centro del mapa térmico argentino. La provincia se convirtió en la más calurosa durante la tarde de Navidad.

Según los datos oficiales del Servicio Meteorológico Nacional registrados a las 16, la capital sanjuanina alcanzó los 35,2°C, ubicándose en el primer lugar del ranking nacional de temperaturas en una jornada donde el calor seco marcó el ritmo de las celebraciones familiares.

Detrás de San Juan se ubicaron localidades cuyanas que también enfrentaron un 25 de diciembre abrasador. Mendoza capital igualó la máxima con 35,2°C, aunque con un índice de humedad más bajo, del 13%. Más atrás se ubicaron San Martín, también en Mendoza, con 35°C y 12% de humedad, y San Rafael, que marcó 34,6°C con una humedad del 15%. El top cinco lo completó Villa Reynolds, en San Luis, con 34,6°C y 12% de humedad relativa.

El ranking dejó en evidencia que la región de Cuyo concentró los valores térmicos más altos del país durante la jornada festiva. Especialistas advierten que estas condiciones podrían repetirse en los próximos días debido a la estabilidad atmosférica y la persistencia de una masa de aire cálida sobre el centro oeste argentino.

En tanto, las autoridades sanitarias insistieron en las recomendaciones habituales para prevenir golpes de calor: mantenerse hidratado, evitar la exposición al sol en las horas centrales del día y reducir la actividad física intensa. Si bien muchas familias optaron por celebrar en ambientes refrigerados, otras mantuvieron las tradiciones al aire libre, con asados y reuniones en patios y quintas, donde el calor no dejó de ser tema de conversación.