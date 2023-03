Durante la tarde de este viernes 24 de marzo, cientos de sanjuaninos marcharon por las calles del centro capitalino, conmemorando el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia. Con bombos, banderas y pancartas, participantes de todas las edades reiteraron el pedido de “Nunca más”.

A pesar del feriado, el centro sanjuanino se vio completamente movilizado por los cientos de sanjuaninos que salieron a marchar reclamando y reivindicando derechos humanos. Entre los participantes, se destacó la gran presencia de jóvenes y de algunos dirigentes políticos, muchos de ellos candidatos en las próximas elecciones.

La concentración se dio en Plaza 25 de Mayo. Desde allí, las distintas columnas conducidas por diferentes agrupaciones políticas, comenzaron a marchar por Avenida Ignacio de la Roza hacia el oeste. Al llegar a Avenida Alem, se encaminaron hacia Avenida Libertador, donde la marcha se dirigió hacia Plaza España, para finalizar con un acto en el que hablarán diferentes referentes de derechos humanos de la provincia.

Entre las agrupaciones políticas y movimientos sociales presentes, se destacaban las banderas de Juventud peronista, representantes de Hijos y Nietos, Jóvenes Creadores del Futuro, Lealtad Justicialista, Nuevo Encuentro, Frente Grande, Partido Socialista, Amas de Casa del País, Movimiento de Trabajadores Excluidos, Partido Comunista, CTA, Polo Obrero, Movimiento Socialista de los Trabajadores, Patria Grande, Sidunsj, UNSJ, etc.

Dentro de las pancartas que podían apreciarse, se destacaban las que llevaban nombres de víctimas y desaparecidos, pedidos de justicia por el caso Tellechea y el lema “Nunca más” presente en banderas, carteles y remeras.

Entre los presentes, sobresalía la presencia de una mujer mayor que portaba un pañuelo blanco sobre su cabeza y llevaba una pancarta con la frase del cantante León Gieco "Todo está guardado en la memoria". DIARIO HUARPE dialogó con ella, quien se identificó como Elba Liliana Villafañe y contó el motivo de su atuendo y presencia en la marcha.

"Afortunadamente, yo no perdí hijos ni nietos, pero vengo caracterizada así para honrar la memoria de cada una de las madres y abuelas que vivieron en carne propia los crímenes de la dictadura militar. Vengo a pedirles a los jóvenes que no bajen los brazos y sigan luchando por conservar sus derechos humanos y que esta atrocidad no ocurra nunca más", enfatizó Elba.

También, habrá música y lecturas en los Jardines del Museo de la Historia Urbana. Desde las 19 horas se realiza el “Picnic Rock, Historia y Memoria” para conmemorar a ese movimiento cultural que luchó contra la dictadura militar. La entrada será totalmente gratuita y se recomienda llevar mate, heladera y una mantita para estar en el pasto disfrutando de la jornada.

Participarán numerosos grupos musicales que mostrarán sus composiciones al público. Las bandas que estarán presentes son las siguientes: Fizz, Intento Suicida, Después De Viejos, Guadalupe De La Fuente, Buena Cacería y Pez De Plomo más músicos invitados.

Por otra parte, Juan Rivero expondrá el libro de su autoría “La Historia del Rock en San Juan” que narra la vida del rock sanjuanino desde su nacimiento hasta años atrás. Se trata de una verdadera joya documental de una parte de la historia del arte provincial.

El Centro Cultural Conte Gran también sumó actividades por el Día de la Memoria con el evento denominado “Cápsula 24M. Jornada de Teatro Político por la Memoria y la Democracia”. En este sentido, la Teatrina dedicará su jornada a la reivindicación de los derechos humanos mediante la presentación de obras referidas a la temática. Las muestras que se harán son: “Bicicletas Blanca” a las 23:00, “Herencia” a las 23:15, “Los sutiles humedales” a las 00:00, entre otros.