Durante la tarde de este martes, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) dio a conocer el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes de febrero, el cual alcanzó el 6,6% y por primera vez en 32 años, el acumulado de los últimos 12 meses superó la barrera del 100%, marcando un 102,5%.

Para conocer en profundidad cuál es la respuesta de la política sanjuanina ante el alarmante dato, DIARIO HUARPE dialogó con cinco candidatos a gobernador de San Juan, quienes dieron a conocer su postura, explicaron cómo afecta a la provincia y plantearon sus propuestas para contener la inflación.

Marcelo Arancibia, Unidos por San Juan

“Cuando a Cristina Kirchner le entregaron el Honoris Causa en la Universidad de Río Negro, dijo que no importaba el déficit fiscal del país. Lo que ella no entiende es que ese déficit no puede ser financiado y por eso tenemos estos niveles de inflación, porque estamos cubriendo ese déficit con emisión monetaria y con endeudamiento en pesos. Podemos decir que Alberto Fernández ha endeudado al país como ningún otro presidente lo había hecho desde el regreso de la democracia”.

“El índice de febrero solo demuestra que este gobierno está fracasando en la estabilización de la economía y está agravando varios conflictos de la provincia, como la protesta docente. El pedido de salarios dignos es producto de un modelo económico implementado por el oficialismo nacional y acatado por Uñac y Gioja en la provincia, destruyendo la capacidad adquisitiva de los salarios del sector formal y ni hablar de quienes trabajan en negro que no tienen manera de protegerse de esta inflación”.

“Lo más grave de todo es que esta inflación se siga proyectando y empobrezca aún más a todos los argentinos. Es fundamental que la oposición trabaje denodadamente para proponer una política económica que estabilice al país y termine con este flagelo”.

Eduardo Cáceres, Cambia San Juan

“Ojalá que Uñac tome nota para llevar los sueldos a la realidad, al populismo se le incendió el rancho y el único bombero es el pueblo con el voto”.

Cristian Jurado, Movimiento Socialista de los Trabajadores

“A los gobiernos nacional y provincial, se les cae el relato de tener un 60% de inflación anual como meta. El índice de febrero, no hace más que darle la razón a los docentes sanjuaninos. Su reclamo es totalmente legítimo”.

Es claro que el gobierno no le encuentra la vuelta y eso puede verse en los sectores desocupados y de la economía informal que hoy también están luchando por recuperar poder adquisitivo, planes sociales y acceso a alimentos en comedores”.

“Para el MST hay tres medidas fundamentales que deberían aplicarse cuanto antes para controlar el índice de precios al consumidor: Congelar los precios de la canasta básica, aplicar la ley de abastecimiento para evitar la especulación de empresas formadoras de precios y aplicar un aumento general de salarios para todos los trabajadores, para que de ese modo el salario mínimo sea equivalente a la canasta familiar”.

Marcelo Orrego, Cambia San Juan

“Este es un Gobierno muy alejado de los problemas de la gente, para los asalariados es imposible seguir viviendo de esta manera. En lugar de estar pensando en hacer una reforma judicial, el gobierno debería estar elaborando un plan antiinflacionario que baje el déficit y le dé al país la posibilidad de crecer y desarrollarse”.

“El gobierno tiene que poner lo que hay que poner y bajar la inflación cuanto antes. Desde la oposición venimos aportando ideas, informes y proyectos desde hace tiempo, pero quien gobierna es quien debe tomar las decisiones. Lamentablemente, el gobierno tiene oídos sordos y no escucha los reclamos de la gente ni mucho menos las propuestas de la oposición. El presidente no demuestra tener la intención de llamar al diálogo. ”.

“Alberto Fernández deberá generar acuerdos con todos los sectores y ver de qué manera empiezan a controlar la inflación y deben tener en cuenta que ya no hay más tiempo, la gente no puede más porque realmente está muy difícil la situación”.

Sergio Vallejos, Unidos por San Juan

“Nuestras mediciones son diferentes a las del Indec, solo basta ver los aumentos reales de los productos y de ese modo entendemos que en febrero la inflación fue del 9,6%. Sin dudas esto atenta directamente contra el aparato productivo nacional y eso destruye los puestos de trabajo”.

"Lamentablemente, Argentina está en un espiral descendente y veo eso con mucha preocupación porque no están pudiendo controlar la inflación y si no lo están logrando es porque el Ministerio de Economía está lleno de bestias y analfabetos que no entienden que deben bajar el gasto público y reducir las cargas impositivas de la industria para conseguir frenar el índice”.

“Por su parte, el gobierno de Uñac abandonó hace tiempo las políticas productivas. Hay poca actividad minera y la superficie cultivada de la provincia cayó en un 56% durante su última gestión. Todo esto hace que los sanjuaninos busquen trabajo de lo que sea y muchos terminen en la administración pública con un subempleo en el que no pueden darles salarios dignos”.

José Luis Gioja, candidato a gobernador por San Juan por Todos

"La inflación es el problema a solucionar y tiene que ver con el país endeudado que recibimos del gobierno de Macri. El plan para pagarle la deuda al Fondo Monetario Internacional genera esta situación, que en definitiva es una puja distributiva que tiene un alto condimento especulativo”.

"La solución es combatirla día a día, la inflación tiene múltiples causas y no puede resolverse de un día para el otro. La macroeconomía del país está comenzando a crecer y eso nos genera una esperanza sobre poder controlar el índice”.