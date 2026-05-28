La provincia de San Juan sufrió una serie de siniestros viales este jueves por la mañana. Desde las rutas de acceso a los departamentos alejados hasta el mismo corazón del microcentro, los servicios de emergencia trabajaron a destajo para asistir a las víctimas de cuatro choques que dejaron un saldo de varios heridos y daños materiales de consideración.

Accidente en Las Chacritas. FUENTE: CAZADORES DE NOTICIAS.

El primer hecho relevante, según Cazadores de Noticias, ocurrió en el tramo de Las Chacritas, sobre Ruta 20, donde una motocicleta protagonizó un fuerte choque que obligó a cortar parcialmente el tránsito. Casi en simultáneo, pero en pleno microcentro, la intersección de General Paz antes de Rawson fue escenario de un violento episodio: un automóvil Chevrolet Active terminó montado sobre la vereda tras una maniobra que terminó en colisión, generando temor entre los transeúntes.

Siniestro vial en pleno microcentro. FUENTE: CAZADORES DE NOTICIAS.

Poco después, nuevamente en Ruta 20, a la altura de la estación de servicio Axion, la escena se repitió. Un motociclista quedó tendido sobre la calzada tras colisionar con un VW Gol color blanco. El personal de emergencias del 107 debió intervenir rápidamente para estabilizar al conductor del rodado menor.

Accidente en Ruta 20. FUENTE: CAZADORES DE NOTICIAS.

Finalmente, otro de los siniestros de mayor gravedad se registró en la intersección de calle La Laja y calle Nacional. Según relataron testigos presenciales, una mujer mayor de edad que conducía un automóvil realizó un giro sin tomar las precauciones necesarias, impactando de lleno contra un motociclista. El joven conductor de la moto sufrió las peores consecuencias del impacto. Tras el arribo de los equipos de rescate, se confirmó que el motociclista resultó con fracturas en sus costillas, siendo derivado de urgencia a un hospital.

Choque entre auto y moto en calle La Laja. FUENTE: CAZADORES DE NOTICIAS.

Estos episodios, concentrados en pocas horas, vuelven a encender las alarmas sobre el comportamiento vial en la provincia. Más allá de las causas particulares de cada siniestro, la recurrencia de estos hechos pone de manifiesto la necesidad imperiosa de intensificar la prevención y la responsabilidad ciudadana al circular por calles y rutas.