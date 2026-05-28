Tim Payne, el futbolista de Nueva Zelanda que se hizo viral en redes sociales

Tim Payne nunca imaginó que su debut en una Copa del Mundo vendría acompañado de una fama digital tan repentina. El futbolista del Wellington Phoenix FC se convirtió en el centro de atención de miles de usuarios en las vísperas del Mundial 2026.

Todo comenzó cuando Elscarso, un reconocido creador de contenido de Argentina, propuso a su audiencia un desafío particular. El streamer "pidió apoyo de todos sus seguidores para que buscaran al jugador menos conocido de la Copa del Mundo" y así fue como el nombre del defensor neozelandés saltó a la luz.

A sus 32 años, el lateral derecho vive un presente de película al ser convocado por primera vez para la cita máxima del fútbol. En apenas unas horas, su cuenta de Instagram pasó de tener 4.715 seguidores a un total de 371.000 followers.

La publicación donde celebraba su llamado a la Selección de Nueva Zelanda, que inicialmente apenas tenía 200 likes, se inundó de comentarios y reacciones. Payne nació en Auckland en 1994 y tiene una larga trayectoria que comenzó en 2009 como un talento juvenil.

Su carrera incluyó momentos destacados en el Mundial Sub 17 de 2011, lo que le valió el interés del Blackburn Rovers de Inglaterra. Sin embargo, no pudo debutar en la Premier League por problemas de papeles y, tras pasar por las filiales del Portland Timbers, regresó a su país en 2016.

Desde 2019 milita en la liga de Australia con su equipo actual, donde también demuestra versatilidad para jugar como central o pivote. Esta explosión mediática es el resultado directo de la campaña de Elscarso, quien "pidió apoyo para que todos comenzaran a seguirlo durante esta justa deportiva" para acompañarlo en el gran evento. Actualmente, Payne se prepara para su primer Mundial con una hinchada digital masiva que nunca esperó tener.