Cómo hacer un guiso de lentejas riquísimo en menos de una hora

Con la llegada de las bajas temperaturas "Con un guisito de lentejas, el frío se siente menos" y por eso este plato se vuelve un aliado indispensable para las familias. Prepararlo suele reservarse para el tiempo libre pero ahora existe una alternativa para disfrutar de un sabor tradicional sin esperar al fin de semana ni pasar largas horas frente a la hornalla. La propuesta consiste en una versión que conserva el espíritu de siempre pero que puede estar lista en un rato.

Al respecto se indica que "El secreto está en usar los ingredientes en forma de que se acorten los tiempos de cocción sin resignar ese gustito casero que a todos los encanta" lo que permite resolver la cena de manera práctica. Esta opción "es ideal para resolver una comida casera sin pasar toda la tarde en la cocina" manteniendo la calidad del menú. Para lograrlo es fundamental cambiar ciertos componentes tradicionales por otros de preparación inmediata, como optar por lentejas en conserva y carnes que se doren velozmente.

La receta sostiene que "La clave de esta versión exprés está en cambiar algunos ingredientes tradicionales" como el uso de zanahoria rallada o cubos de zapallo bien chicos. Al emplear estas técnicas "De esa manera todo se cocina mucho más rápido y el guiso logra textura cremosa en menos tiempo" sin perder la esencia del plato.

El proceso comienza salteando cebolla y ajo para luego sumar 250 g de carne picada y un chorizo fresco. Una vez que las carnes largan su jugo se incorporan 300 g de zapallo y el tomate con los condimentos. La preparación debe cocinarse entre 20 y 25 minutos revolviendo ocasionalmente. Para potenciar el resultado se aclara que "Aunque sea una versión rápida, hay algunos trucos que ayudan muchísimo" como dorar bien los ingredientes antes de verter el caldo.

Esta comida rinde para un grupo de entre cuatro a seis personas y admite variantes como sumar panceta o un huevo frito. El objetivo es obtener ese cuerpo de guiso cocinado por horas mediante el uso de extracto de tomate y dejando que el zapallo se deshaga parcialmente.