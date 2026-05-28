Quién es la famosa que casi termina presa por unos exfoliantes en New York

Momi Giardina pasó de la alegría de un viaje soñado a una situación de pura tensión en el aeropuerto de Nueva York. Todo ocurrió justo antes de pegar la vuelta hacia Argentina, cuando el scanner de seguridad encendió las alarmas de los agentes estadounidenses. El motivo fue el exceso de un producto cosmético que es tendencia en las redes sociales. Según contó la bailarina, ella se dejó llevar por el entusiasmo y el precio.

En pleno vivo del programa Nadie Dice Nada, la humorista confesó ante sus compañeros que "Compré 30 potes" de una crema que vio en TikTok. La cantidad resultó sospechosa para los oficiales de aduana, quienes no dudaron en apartarla de la fila. Sobre ese instante de nervios, ella recordó que "Compré 30 potes de un exfoliante para el cuerpo y cuando pasé por el scanner del Aeropuerto de Nueva York me abrieron la valija y me llevaron a un cuarto".

El miedo a ser deportada o quedar detenida creció rápidamente, sobre todo porque el idioma no es su fuerte. Momi observó con resignación cómo los agentes separaban uno por uno los recipientes de su equipaje. Al final, la ley se impuso y se quedó con las manos vacías. La protagonista de la anécdota explicó que "Me sacaron todos, no me pude traer ni uno".

A pesar del mal trago y de haber perdido la inversión, Giardina eligió cerrar su relato entre carcajadas. Incluso se animó a lanzar un reclamo gracioso dirigido a los policías que le quitaron sus compras. Mirando a cámara, la influencer gritó "¡Attention! Necesito potes míos que choreaste vos", transformando un incidente fronterizo en una historia viral que ya recorre los portales de espectáculos.