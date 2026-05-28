La Justicia determinó que la vacuna Sputnik V causó la muerte de una joven

La vida de Melín Sartori, una joven de 24 años que amaba el deporte, se apagó de forma inesperada en julio de 2021. Seis días después de recibir la primera dosis de la vacuna Sputnik V, comenzó a sufrir dolores de cabeza y vómitos que terminaron en un cuadro neurológico irreversible. Tras 14 días de agonía, falleció, dejando a su familia en medio de una búsqueda de respuestas que duró años. Ahora, la Cámara Federal de Córdoba dictó una sentencia histórica que reconoce la responsabilidad del Estado en esta tragedia.

El fallo se apoya en un informe de la Comisión Nacional de Seguridad en Vacunas que confirmó el vínculo directo entre la inmunización y el daño sufrido. Martín Barbará, abogado de la familia, recordó que el camino legal fue "novedoso" y también "engorroso" debido a la falta de protocolos claros en aquel momento.

Para evitar conflictos legales mayores, decidieron basarse en la Ley 27.573. El letrado explicó que "Se trata de una reparación del tipo institucional. Optamos por el camino que establece la ley para evitar discusiones jurídicas sobre competencias e inconstitucionalidades" al definir la estrategia que derivó en una indemnización de aproximadamente 95 millones de pesos.

La madre de la joven, Virginia Ruiz, quien es médica, intentó desde el principio alertar a las autoridades sobre el lote de la vacuna para proteger a otros. Sin embargo, se encontró con un sistema que le negaba información bajo un secreto ministerial.

Ella relató que "Mi primera urgencia era que el ministerio estuviera al tanto, que supiera el lote y que pudiera prevenirse en otra gente" pero su pedido fue desestimado inicialmente. El tribunal criticó la falta de farmacovigilancia y la incapacidad de las instituciones para tratar una reacción de este tipo.

Aunque el Ministerio de Salud de la Nación tiene ahora 30 días para cumplir con el pago, el sentimiento de la familia es agridulce. Ruiz manifestó con dolor que la justicia "Llega muy tarde porque la urgencia era que el sistema de salud estuviera advertido para que no hubiera otras muertes" aunque rescató que el caso sirvió para salvar otras vidas al ser expuesto en congresos médicos. Este precedente marca un antes y un después en la responsabilidad estatal durante emergencias sanitarias.