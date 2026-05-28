El drama de Marian Farjat tras perder millones de su propio negocio

Marian Farjat está viviendo días de mucha incertidumbre y tristeza tras alejarse de manera forzada del contacto con su gente,. Para una figura pública que comparte su vida cotidiana, perder el acceso a su comunidad digital es un golpe que afecta tanto lo laboral como lo emocional.

Hace ya dos meses que la ex integrante de Gran Hermano no puede ingresar a su perfil oficial donde la acompañan 1.000.000 de seguidores. Esta situación la llevó a un estado de angustia que decidió compartir abiertamente para buscar una solución urgente.

En una conversación reciente, la influencer detalló que el problema se volvió un obstáculo difícil de superar sin apoyo externo. Con total honestidad expresó que "Me inhabilitaron la cuenta y no me la devuelven. Ya no sé qué hacer. Tengo que pagar una plata que en este momento no tengo" al explicar los motivos detrás de su ausencia. La desaparición de su usuario se produjo de un momento para el otro y desde entonces se encuentra en una encrucijada económica y administrativa para recuperar su herramienta de trabajo.

El impacto de este cierre no es solo virtual sino que cala hondo en sus sentimientos diarios. Farjat se siente desconectada de quienes siempre la apoyaron y manifestó que "Estoy desaparecida de redes sociales, mucha gente me está preguntando, otros que ni siquiera están enteras. Estoy muy angustiada con todo esto, necesito que me ayuden a recuperarla" sobre el drama que atraviesa.

Al igual que le sucedió a otras figuras como Marcelo Tinelli, la pérdida de estas plataformas masivas representa un gran dolor de cabeza por las publicidades y proyectos que quedan pausados.

A pesar de este presente accidentado en lo digital, su nombre sigue siendo protagonista en el mundo del espectáculo local. Los rumores sobre su regreso a la televisión son constantes y se sabe que fue buscada para participar en la edición vigente del programa de convivencia.

Mientras se define si entrará por alguna de las próximas puertas del reality, Marian concentra todas sus energías en rescatar su cuenta de Instagram para volver a monetizar y comunicar sus proyectos como lo hacía habitualmente.