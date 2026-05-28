Julián Álvarez acordó contrato con el Barcelona: qué falta para firmar

El mercado europeo se sacude con una noticia que pone a Julián Álvarez en el centro de la escena. El delantero argentino ya le dio el sí al Barcelona para sumarse al proyecto liderado por Hansi Flick la próxima temporada.

Aunque los detalles del contrato personal ya están cerrados, todavía falta resolver la parte más compleja de la operación que es la salida del Atlético de Madrid. Julián tiene el deseo de dar el salto y el club catalán está dispuesto a realizar una importante inversión para volver a pelear en todos los frentes, especialmente en la Champions League.

Sin embargo, el equipo dirigido por Diego Simeone no facilitará las cosas para dejarlo ir. El Colchonero pagó 75 millones de euros por su ficha en 2024 y ahora exige cerca del doble de esa cifra para aceptar la transferencia.

Según los datos revelados por el periodista Fabrizio Romano, la diferencia económica es marcada puesto que el Barcelona ofrecería cerca de 100 millones, mientras que en Madrid quieren 150 millones de euros.

Julián Álvarez tiene vínculo firmado hasta 2030 y una cláusula de rescisión de 500 millones, lo que le da al Atlético una posición de fuerza en la negociación. La Araña se convirtió en una pieza central para el funcionamiento del club con 49 goles en 106 presentaciones.

Esta posible transferencia se sumaría a la llegada de Anthony Gordon, el extremo por el que el Barcelona ya acordó abonar 80 millones al Newcastle. En los próximos días se definirá si la operación incluye el intercambio de futbolistas para intentar achicar la brecha económica y concretar uno de los pases más importantes del año.