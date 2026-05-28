La murga sanjuanina La Pericana volverá a escena este sábado 30 de mayo con “Un viaje de Murga”, un espectáculo que propone un recorrido por el universo del carnaval desde una mirada cuyana, mezclando música, teatro, sátira política y tradición popular.

La presentación será a las 21:30 en la Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario y buscará poner en diálogo distintas expresiones culturales que atraviesan a la murga local: desde las chirigotas de Cádiz hasta las influencias rioplatenses, pasando por cuecas, tonadas y folklore nacional.

Sebastián Arnaez, integrante del grupo, explicó que la identidad de La Pericana nació de la necesidad de construir una voz propia dentro de un género históricamente asociado al Río de la Plata.

“No creemos que hayamos inventado nada, pero sí sabemos que hemos forjado una identidad propia, y eso es muy poderoso”, sostuvo.

Una murga atravesada por la identidad sanjuanina

El nombre del grupo también remite a una reinterpretación de una leyenda popular sanjuanina. Según relató Arnaez, la figura de “La Pericana” surgió como una manera de jugar con la idea de fantasía y realidad que caracteriza al carnaval.

“Era eso que servía para adoctrinar, el mandato de no salir a jugar la siesta, aquello que no se nombra porque aparece. Nosotros dimos vuelta todo eso y reinventamos la leyenda”, explicó.

En esa resignificación, la murga propone una figura opuesta al miedo y al silencio. “Somos la Pericana, la que no calla, la que no se esconde, la que invita a transgredir el mandato”, afirmó.

El espectáculo también incorpora referencias al presente social y político de San Juan, especialmente al crecimiento de sectores como la minería, el deporte y la astronomía.

“La idea surge de la propia realidad. De repente San Juan es la capital del deporte, de la astronomía y ahora también de la minería. Nosotros tomamos toda esa potencia y la llevamos a la sátira política”, señaló Arnaez.

Del corso al teatro

La obra representa además un nuevo paso para el grupo, acostumbrado a presentarse tanto en espacios barriales como en escenarios formales.

Arnaez destacó que el pasaje del corso popular al teatro permite ampliar la propuesta artística mediante recursos técnicos y escénicos. “Traemos la fuerza de la calle y la llevamos al esplendor de un gran teatro”, expresó.

En ese sentido, remarcó que el montaje en la Sala Auditórium permitirá sumar visuales, escenografía y diseño lumínico para potenciar la experiencia del público.

“Un viaje de Murga” propone una puesta donde conviven humor, emoción y crítica social, con personajes que transitan el límite entre la realidad y la farsa, en una celebración del carnaval como espacio de encuentro y expresión colectiva.

Las entradas tienen un valor general de $12.500 y pueden adquirirse en boletería del teatro o de manera online a través de TuEntrada.