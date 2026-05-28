Gobierno aplicará descuentos de hasta el 75% para tarifas de luz y gas

Con la llegada de las bajas temperaturas, el Gobierno tomó medidas para que el impacto en la economía familiar sea más llevadero. A través de la Secretaría de Energía, se confirmó el refuerzo de los subsidios en las boletas de electricidad y gas para el mes de junio. Esta decisión se oficializó mediante la resolución 121 en el Boletín Oficial, con el objetivo de moderar los gastos por el alto consumo invernal en los hogares que aún cuentan con asistencia del Estado.

Para quienes utilizan gas natural, en garrafa o propano indiluido por redes, el descuento total alcanzará el 75% durante el próximo mes. Este beneficio se compone de la bonificación base del 50% para la época de alta demanda y un 25% extra que ya se había implementado en mayo.

En el rubro eléctrico, la rebaja llegará al 62%, sumando al descuento habitual una bonificación adicional del 11.97%. Desde el Gobierno justificaron que "La medida propiciada se enmarca en los principios de gradualidad, razonabilidad y previsibilidad que orientan el proceso de reestructuración del régimen de subsidios energéticos, procurando evitar variaciones abruptas en los montos de facturación durante los meses de mayor consumo".

Estos beneficios están destinados a los usuarios residenciales inscriptos en el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados, también alcanzando a clubes de barrio, entidades de bien público y organizaciones sin fines de lucro.

El acceso al sistema SEF requiere que los ingresos del hogar no superen tres canastas básicas totales, lo que equivale a un límite de $4.409.304 mensuales según los datos de abril de 2026 informados por el Indec. Quienes formaban parte del anterior Programa Hogar o utilizan gas distribuido tienen un margen de seis meses para anotarse en este nuevo esquema y así garantizar que el beneficio continúe aplicándose.

Respecto a los topes de consumo, el descuento base del 50% para la luz se aplica sobre 300 kWh mensuales en los meses fríos y sobre 150 kWh en periodos templados. En el caso del gas, este apoyo estatal funciona específicamente entre los meses de abril y septiembre. La intención oficial es acompañar el proceso de reestructuración tarifaria evitando que el invierno genere deudas imposibles de afrontar para los sectores más vulnerables.