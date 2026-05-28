Stephi Demner planeó denunciar a un médico por filtrar su embarazo

Stephanie Demner está viviendo un momento muy especial con la llegada de su segunda hija pero la felicidad se vio empañada por una situación indignante. La modelo reveló en sus redes que una empleada de un centro médico filtró su embarazo a la prensa antes de que ella pudiera hacerlo público.

Al comenzar su video Stephanie fue clara y dijo que "Lo que voy a contar está mal por donde lo mires, realmente no lo van a poder creer" para describir el mal momento que atraviesa.

La noticia debía mantenerse en reserva hasta los controles médicos habituales. La joven esperaba llegar a la ecografía de la semana 12 para dar la primicia pero la información se escapó del consultorio. Ella comentó que "Mi embarazo por suerte venía bien pero solo lo sabían las personas más cercanas a mí y obvio no había llegado a los oídos de Ángel de Brito u otros periodistas" destacando el cuidado que tuvo.

Sin embargo todo cambió tras un estudio de control. La influencer relató que "Horas después de la eco me llegó un mensaje de Ángel preguntándome si estaba embarazada. Le digo que sí y le consulto cómo se enteró. Me contestó que le mandaron un mensaje contándole" lo que inició su enojo.

Al investigar descubrió que la persona que escribió al periodista era una ecografista del lugar donde se atendió. Demner reconoció que "Pensé muchas cosas y ninguna linda. Primero pensé en mandarle un mensaje y segundo en denunciar porque básicamente violó su secreto profesional" por la falta de respeto a su intimidad. Con dolor se preguntó "¿Cuál es la necesidad de ser cero empática con la otra mujer? ¿De contar un secreto solo por el hecho de contarlo, sin obtener un beneficio a cambio?" cuestionando el accionar de la trabajadora. Para cerrar su mensaje adelantó que "Después de publicar este video, le voy a mandar un mensaje para que aprenda y se dé cuenta que está pésimo lo que hizo" buscando generar conciencia.

El video generó una ola de apoyo donde otras famosas contaron situaciones parecidas. Sofía Pachano relató que "Me pasó exactamente lo mismo en el lugar donde me hice el genético. Mi opinión es que la escraches en el centro si sabes quién es y si pierde su trabajo LOLAMENTO. Es culpa de ella" mostrando su firme postura.

La bailarina dio más detalles sobre lo vivido en la semana 10 de su propio proceso al contar que "En mi caso, yo supe que fue en el lugar donde me hice el genérico en la semana 10, porque pasó exactamente lo mismo, fue al día siguiente que me escribieron periodistas. Hablé con la gerenta del centro y culpó a una chica que yo salude en la recepción que nos conocíamos del IAG en modo 'debe haber sido ella'. Si claro seguro fue la otra embarazada a quien no le encontraban la vena y estaba igual de nerviosa que yo….Estas cosas solo pasan en Argentina" reflejando su impotencia.

Vanina Escudero también acompañó a la modelo afirmando que "Este tipo de profesionales (no profesionales) existen demasiado. Viví lo mismo con mis dos embarazos, con todo el temor que implicaba estar embarazada después de tanta búsqueda. Por suerte pudieron ser ustedes los que comunicaron la hermosa noticia" recordando sus propias batallas por la privacidad