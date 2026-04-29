El fútbol mundial se prepara para un cambio fuerte en su reglamento: los jugadores que se tapen la boca durante una discusión con un rival podrán ser expulsados con tarjeta roja. La medida fue aprobada por la International Football Association Board, el organismo encargado de definir las reglas del juego.

La nueva disposición surge a partir de una propuesta de la FIFA y apunta a evitar que los futbolistas oculten insultos, especialmente de carácter discriminatorio, durante enfrentamientos dentro del campo de juego.

Según se explicó, cuando un jugador se cubre la boca al hablar en medio de una confrontación, el árbitro podrá interpretar esa conducta como una acción antideportiva grave y sancionarla directamente con expulsión.

La decisión tiene como antecedente un episodio ocurrido en la Champions League, donde el futbolista Gianluca Prestianni fue acusado de proferir insultos mientras se tapaba la boca, lo que dificultó comprobar lo dicho en el momento. Ese caso impulsó el debate y aceleró la implementación de la norma.

Además, el cambio forma parte de un paquete más amplio de medidas destinadas a mejorar la conducta dentro del campo. Entre ellas, también se prevé sancionar con tarjeta roja a los jugadores que abandonen el terreno de juego en señal de protesta contra decisiones arbitrales.

Las nuevas reglas comenzarán a aplicarse en el próximo Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, aunque su implementación en otras competiciones dependerá de cada organización.

El objetivo principal es aumentar la transparencia en el juego, facilitar la detección de insultos o conductas indebidas y reforzar el control disciplinario en situaciones que hasta ahora resultaban difíciles de sancionar.