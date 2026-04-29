Silvina Escudero confirmó su separación y reveló los escandalosos motivos

Silvina Escudero eligió el living de Polémica en el Bar para compartir su presente tras confirmar la ruptura de su matrimonio con Federico. Entre lágrimas, la locutora recordó los nueve años compartidos y aclaró que no hubo conflictos escandalosos ni terceras personas involucradas, sino que fue una determinación pensada y tomada con mucha calma. Ella le otorgó un gran valor simbólico a su unión desde el inicio y reveló que me casé para toda la vida y antes de separarme lo hablé con Jony, el cura que nos casó.

Al hablar sobre la repercusión de la noticia, la panelista buscó restarle dramatismo a la situación y normalizar el proceso personal afirmando que no hay nada que ocultar, ni nada raro. No hay nada para contar. Además, agregó con sinceridad que el 90% de la población se separa y yo me separé.

Se mostró especialmente movilizada al destacar que la decisión no borra el afecto que siente por su expareja. Ni siquiera es que se terminó el amor. Le deseo lo mejor en la vida y es re buena persona, confesó antes de quebrarse en vivo. Respecto a si existe una puerta abierta para una reconciliación futura, sostuvo que las decisiones deben ser firmes ya que creo que las decisiones hay que tomarlas a conciencia y no son intempestivas y volátiles. Uno tiene que tomar una decisión y mantenerla.

Finalmente, reflexionó sobre la fuerza necesaria para afrontar este cambio al asegurar que hay que ser muy valiente para separarse y cerró la charla explicando que siento que llegamos a una bifurcación y vamos hacia diferentes direcciones.