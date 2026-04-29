El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció una nueva ola de privatizaciones y concesiones que el Gobierno nacional busca concretar antes de fin de año, con el objetivo de generar ingresos estimados en alrededor de 2.000 millones de dólares.

El anuncio se realizó durante su exposición en Expo EFI, donde el funcionario defendió el rumbo económico y destacó que estas operaciones forman parte del plan para consolidar el equilibrio fiscal y atraer inversiones privadas.

Según detalló, el paquete incluye activos estratégicos de distintos sectores clave de la economía. Entre ellos aparecen participaciones en el sistema energético, como Citelec (controlante de Transener) y centrales térmicas como Manuel Belgrano y San Martín, además de concesiones hidroeléctricas.

También se contempla avanzar sobre áreas vinculadas a la logística y los servicios. En ese marco, se mencionan empresas como Belgrano Cargas y Logística, fundamental para el transporte de producción hacia los puertos, e Intercargo, encargada de los servicios de rampa en aeropuertos.

Otro de los puntos relevantes del plan es AySA, la empresa estatal de agua y saneamiento que opera en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, cuya eventual privatización o concesión forma parte del esquema oficial.

Caputo sostuvo que estas medidas se inscriben en una estrategia más amplia que combina superávit fiscal, crecimiento de exportaciones —especialmente en energía y minería— y reducción del peso del Estado en la economía. En ese contexto, aseguró que el programa económico se apoya en “fundamentos sólidos” y proyectó un escenario de mayor dinamismo hacia los próximos años.

El listado completo de las empresas a privatizar anunciadas por Caputo

Citelec S.A. (Transener).

Centrales térmicas Manuel Belgrano y San Martín.

Concesiones hidroeléctricas.

Belgrano Cargas y Logística.

Intercargo.

AySA (Agua y Saneamientos Argentinos).

Tandanor.

Casa de la Moneda.

El Gobierno apunta a cerrar estas operaciones antes de fin de 2026, en un proceso que aún deberá atravesar instancias administrativas, regulatorias y políticas. Mientras tanto, las privatizaciones vuelven a ocupar un lugar central en la agenda económica, en medio del debate sobre el rol del Estado y la participación del sector privado en áreas estratégicas.