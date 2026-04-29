El salario promedio pretendido por quienes buscan empleo en Argentina alcanzó en marzo los $1.786.395 mensuales, según el último informe del mercado laboral. Sin embargo, el dato marca un cambio de tendencia: los ingresos solicitados crecieron por debajo de la inflación, algo que no ocurría desde 2024.

Durante el primer trimestre de 2026, las pretensiones salariales aumentaron un 3,16%, mientras que la inflación acumulada en ese período fue del 9,4%. Esta diferencia de más de seis puntos refleja un ajuste en las expectativas de los trabajadores frente al contexto económico

La evolución mensual muestra un comportamiento dispar. En enero, el salario pretendido promedio fue de $1.699.284, con una caída del 1,87%; en febrero subió a $1.755.866 (+3,33%); y en marzo continuó en alza hasta los $1.786.395, aunque con un incremento más moderado del 1,74%.

Al analizar por niveles de experiencia, las diferencias son marcadas. En marzo, los puestos de jefatura y supervisión alcanzaron un promedio de $2.596.509, mientras que los perfiles semi senior y senior se ubicaron en $1.788.635. En el caso de los trabajadores junior, el salario pretendido promedio fue de $1.329.862.

El informe también revela cuáles son los sectores con mejores expectativas salariales. Entre los perfiles junior, los mayores aumentos se dieron en Tecnología y Sistemas, Comercial y Administración y Finanzas. En tanto, en los niveles más altos, las áreas comerciales y financieras lideraron las subas.

En cuanto a los puestos mejor pagos, se destacaron roles como Planeamiento Económico Financiero, con cifras que alcanzaron los $4.750.000 mensuales en posiciones jerárquicas. En el extremo opuesto, tareas como mantenimiento, limpieza o telemarketing registraron los salarios más bajos dentro del mercado.

El dato central es el cambio de tendencia: tras varios años en los que las pretensiones salariales crecían por encima de los precios, ahora se ubican por debajo, reflejando un mercado laboral que ajusta sus expectativas frente a la evolución de la economía.