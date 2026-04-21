El mundo azulgrana se vistió de nostalgia este martes. A un año del fallecimiento de Jorge Mario Bergoglio, la cuenta oficial de San Lorenzo de Almagro publicó un emotivo mensaje en sus redes sociales para recordar a su hincha más célebre: el Papa Francisco.

Bajo la frase “Por siempre”, el club de Boedo compartió una imagen del Sumo Pontífice acompañada de un texto sentido: “A un año de su fallecimiento, el querido Papa Francisco sigue vivo en nuestros corazones, guiándonos con su ejemplo. Y así será por siempre”.

Un legado de fe y pasión azulgrana

Jorge Mario Bergoglio, quien fue electo Papa en 2013, falleció el 21 de abril de 2025 a los 88 años, tras sufrir un derrame cerebral que derivó en un paro cardíaco. Su muerte conmovió al mundo entero, pero especialmente a la comunidad de San Lorenzo, institución de la cual era socio e hincha confeso desde su infancia.

La relación entre el Papa y el club fue siempre estrecha. De hecho, solo un año después de que asumiera como Sumo Pontífice, el Ciclón hizo historia grande al conquistar su primera Copa Libertadores en 2014, tras vencer a Nacional de Paraguay, un trofeo que luego una delegación del club le llevó personalmente al Vaticano.

Un seguidor fiel del fútbol

Francisco no solo llevaba los colores de San Lorenzo en el alma, sino que era un apasionado del fútbol en general. Es recordada su picardía y buen humor, como cuando bromeó con los miembros de la Guardia Suiza por los triunfos de la Selección argentina durante el Mundial de Brasil 2014.

Hoy, al cumplirse el primer aniversario de su partida, el club que lo vio caminar por los tablones del Viejo Gasómetro lo homenajea reafirmando que su ejemplo de humildad y su amor por los colores seguirán vigentes en cada rincón de la institución.