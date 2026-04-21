La Justicia de Córdoba intensificó la investigación por el trágico accidente ocurrido en una fecha del Rally Sudamericano, donde murió un espectador de 25 años, y centra sus esfuerzos en la búsqueda de testigos clave para reconstruir lo sucedido.

La causa, a cargo de la fiscal Analía Gallaratto, avanza con la toma de declaraciones, el relevamiento de imágenes y la convocatoria a personas que hayan presenciado el hecho, con el objetivo de determinar responsabilidades y esclarecer la mecánica del siniestro.

En paralelo, uno de los ejes principales de la investigación está puesto en las medidas de seguridad del circuito. Los investigadores buscan establecer si el sector donde se encontraban la víctima y otros espectadores estaba correctamente delimitado y señalizado.

Las primeras averiguaciones indican posibles irregularidades: el tramo donde ocurrió el vuelco no contaría con señalización adecuada ni elementos de restricción, como cintas de advertencia, lo que habría expuesto al público a una zona de alto riesgo.

El accidente se produjo cuando un auto perdió el control en una curva a alta velocidad, volcó y se desvió hacia el sector donde se ubicaban los espectadores, provocando la muerte del joven y dejando además varios heridos.

Ante este escenario, la fiscalía ordenó peritajes técnicos para determinar cómo ocurrió el despiste y si hubo fallas en la organización o en los protocolos de seguridad. La causa podría ser caratulada como homicidio culposo, aunque por el momento no hay imputados.

Mientras continúa la conmoción por el hecho, la investigación avanza con foco en dos claves: los testimonios que permitan reconstruir la secuencia y el análisis de las condiciones de seguridad que debían garantizar la protección del público.