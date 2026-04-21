El reconocido conductor infantil Diego Topa volvió a ser tendencia tras someterse a un retoque facial cuyo resultado se viralizó rápidamente en redes sociales. La transformación generó impacto entre sus seguidores, que destacaron un notable rejuvenecimiento en su apariencia.

El tratamiento fue realizado en un centro de estética y, aunque el artista no brindó detalles, fue la propia especialista quien difundió imágenes del antes y después, lo que impulsó la repercusión digital.

El antes y después de Diego Topa tras someterse a un tratamiento facial. (Foto: instagram/drajohannafurlangraf)

De acuerdo con lo publicado, se trató de un procedimiento de rejuvenecimiento facial o limpieza profunda de cutis, orientado a mejorar la textura y luminosidad de la piel, lo que derivó en un aspecto más fresco y cuidado.

Las reacciones no tardaron en llegar: cientos de usuarios comentaron la publicación destacando el resultado. Frases como “10 años menos”, “natural y espléndido” o “increíble cambio” se repitieron entre los mensajes de apoyo al conductor.

Si bien algunos usuarios debatieron sobre los cambios estéticos, la mayoría coincidió en valorar el resultado y el buen aspecto del artista, que mantiene un fuerte vínculo con su público infantil y familiar.