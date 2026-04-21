Martes 21 de Abril
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Cultura > Dudas

Qué pasará con la segunda temporada de Nada tras la muerte de Brandoni

La segunda temporada de la serie que protagonizó junto a Robert De Niro ya estaba en marcha, pero el fallecimiento de Luis Brandoni generó incertidumbre sobre su continuidad.

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora
Nada se estrenó en octubre de 2023. La serie está protagonizada por Luis Brandoni y también participa Robert de Niro. (Gentileza)

La muerte de Luis Brandoni dejó en suspenso el futuro de Nada, la exitosa serie que protagonizó junto a Robert De Niro. Aunque la segunda temporada ya estaba en desarrollo, su continuidad quedó envuelta en dudas y a la espera de definiciones oficiales. 

El proyecto contemplaba una nueva entrega de cinco episodios, con una expansión de la historia que incluso incluiría escenas filmadas en Nueva York y un posible cambio de título a Todo, ampliando el universo narrativo de la primera temporada.

Sin embargo, tras el fallecimiento del actor, no se confirmó si el rodaje había comenzado ni si existe material suficiente ya grabado para continuar la producción. Tampoco se sabe si la plataforma responsable evaluará lanzar los capítulos como homenaje póstumo o redefinir completamente el proyecto. 

La serie, dirigida por Mariano Cohn y Gastón Duprat, había logrado gran repercusión internacional, en parte por la química entre Brandoni y De Niro, que fue uno de los pilares de su éxito.

En ese contexto, la industria audiovisual y los seguidores de la ficción aguardan una definición. Por ahora, el futuro de la segunda temporada permanece abierto, atravesado por el impacto que generó la pérdida de su protagonista.

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