La muerte de Luis Brandoni dejó en suspenso el futuro de Nada, la exitosa serie que protagonizó junto a Robert De Niro. Aunque la segunda temporada ya estaba en desarrollo, su continuidad quedó envuelta en dudas y a la espera de definiciones oficiales.

El proyecto contemplaba una nueva entrega de cinco episodios, con una expansión de la historia que incluso incluiría escenas filmadas en Nueva York y un posible cambio de título a Todo, ampliando el universo narrativo de la primera temporada.

Sin embargo, tras el fallecimiento del actor, no se confirmó si el rodaje había comenzado ni si existe material suficiente ya grabado para continuar la producción. Tampoco se sabe si la plataforma responsable evaluará lanzar los capítulos como homenaje póstumo o redefinir completamente el proyecto.

La serie, dirigida por Mariano Cohn y Gastón Duprat, había logrado gran repercusión internacional, en parte por la química entre Brandoni y De Niro, que fue uno de los pilares de su éxito.

En ese contexto, la industria audiovisual y los seguidores de la ficción aguardan una definición. Por ahora, el futuro de la segunda temporada permanece abierto, atravesado por el impacto que generó la pérdida de su protagonista.