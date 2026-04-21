Una receta rápida y práctica permite preparar dulce de leche en apenas 15 minutos, una alternativa ideal para quienes buscan una versión casera sin largas horas de cocción. Con ingredientes básicos y una técnica sencilla, el resultado puede ser tanto cremoso como sólido, según el punto de cocción elegido.

Ingredientes

400 g de leche en polvo.

800 g de azúcar.

260 ml de agua.

1 cucharada de manteca, opcional.

El paso a paso del dulce de leche casero

Unir los ingredientes en frío: En una olla grande, colocar la leche en polvo, el azúcar y el agua. Mezclar bien antes de llevar al fuego, hasta lograr una preparación uniforme y sin grumos. Este paso conviene hacerlo con paciencia, porque ayuda a que la cocción sea pareja y a que el dulce de leche quede liso. Cocinar a fuego medio hasta el hervor: Llevar la olla a fuego medio y revolver de manera constante, sobre todo en el fondo y en los bordes. Con el calor, la mezcla empezará a tomar cuerpo y a verse más brillante. Cuando rompa hervor, bajar enseguida a fuego bajo para controlar mejor el punto. Revolver sin cortar la cocción: Desde que empieza a hervir, no hay que dejar de mezclar. El movimiento constante evita que se pegue, se queme o se formen grumos. A medida que pasan los minutos, el color se irá volviendo más amarronado y la textura cada vez más espesa. Buscar la versión cremosa: Para una consistencia más suave, ideal para usar como relleno o para comer a cucharadas, cocinar entre 8 y 12 minutos después del hervor. En ese punto, el dulce debe caer de la cuchara formando una cinta espesa y brillante. Hay que tener en cuenta que, al enfriarse, siempre toma un poco más de cuerpo. Llevar a punto firme si se quiere cortar: Para una textura más sólida, continuar la cocción entre 15 y 20 minutos después del hervor. En esta etapa, la mezcla se vuelve más opaca, se despega del fondo de la olla y cae de la cuchara en un bloque compacto, no en forma de hilo. Ese es el punto indicado para volcar en un molde y luego cortar en porciones. Sumar la manteca al final: Una vez alcanzada la consistencia deseada, retirar del fuego. Agregar la manteca solo si se busca un acabado más brillante y una textura más suave. Mezclar bien hasta que se integre por completo y no queden rastros separados de grasa. Volcar en el molde y dejar enfriar: Pasar la preparación a un molde apenas enmantecado o forrado con papel manteca. Alisar la superficie con cuchara o espátula y dejar enfriar por completo a temperatura ambiente. Si se hizo la versión firme, recién cuando esté fría se podrá cortar prolijamente. Prestar atención al punto justo: Este dulce cambia mucho en pocos minutos. Si se saca antes de tiempo, quedará más parecido a un relleno. Si se cocina de más, puede endurecerse o volverse gomoso. La mejor referencia no es solo el tiempo: el punto ideal llega cuando la mezcla está espesa, se despega de la olla y tiene una caída pesada al levantarla con la cuchara.

Esta receta exprés se presenta como una solución rápida para disfrutar de uno de los sabores más tradicionales de la cocina argentina, adaptado a los tiempos actuales y sin perder su esencia.