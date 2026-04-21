Una receta simple y rápida se volvió tendencia por su practicidad: con apenas tres ingredientes se pueden hacer bizcochitos de queso caseros en menos de 15 minutos, una opción ideal para resolver una merienda sin complicaciones.

Los ingredientes

Una cucharada de queso crema.

Una cucharada de queso rallado.

Una cucharada de harina leudante.

Una pizca de orégano para agregar por encima a gusto.

El primer paso consiste en mezclar todos los ingredientes hasta formar una masa homogénea. Luego se amasa suavemente y se estira sobre la mesada para darle forma, ya sea en tiras o pequeños bocados, según preferencia.

Una vez listos, los bizcochitos se colocan en una fuente para horno, separados entre sí, y se cocinan a temperatura alta durante unos 15 minutos, hasta que estén dorados.

El resultado final combina una textura crujiente por fuera con un interior esponjoso, lo que los convierte en el acompañamiento perfecto para el mate, el té o el café. Además, su rapidez y pocos ingredientes hacen que sea una de las recetas más prácticas para el día a día.

Pensada para resolver desayunos o meriendas de forma inmediata, esta preparación demuestra que con elementos básicos de la cocina se pueden lograr opciones ricas, económicas y caseras en muy poco tiempo.