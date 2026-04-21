Boca Juniors quedó a un paso de clasificarse a los playoffs del Torneo Apertura 2026 y depende de sí mismo para lograrlo. Luego de la victoria en el Superclásico, el equipo se ubica tercero en la Zona A con 24 puntos y con una ventaja considerable sobre sus perseguidores.

En ese contexto, el conjunto dirigido por Claudio Úbeda necesita al menos un empate en su próximo partido ante Defensa y Justicia para asegurar su clasificación a la siguiente instancia del certamen. En caso de no lograrlo, tendrá otra oportunidad en el encuentro pendiente frente a Central Córdoba.

El presente del Xeneize es favorable: con cinco puntos de ventaja sobre el noveno de la tabla —posición que queda fuera de los playoffs—, un solo resultado positivo le permitiría sellar el objetivo sin depender de otros equipos.

El formato del torneo establece que los ocho mejores de cada zona avanzan a los octavos de final, por lo que sostener esa diferencia resulta clave en la recta final.

De cara al duelo decisivo, el cuerpo técnico analiza realizar variantes en la formación, en parte por la exigente seguidilla de partidos y también para preservar jugadores con molestias físicas.

Así, Boca llega con margen, confianza y la posibilidad concreta de asegurar su lugar en los playoffs en la próxima fecha, en un tramo decisivo del campeonato.