San Juan está destinada a ser la provincia más pujante del país en los próximos años, aseguró el vicegobernador Fabián Martín al referirse al presente económico y las proyecciones de desarrollo que posicionan a la provincia en un escenario de crecimiento sostenido, con fuerte impacto en la generación de empleo y la diversificación productiva.

“San Juan está destinada en algunos años más a ser la provincia más pujante y más importante del país”, afirmó el vicegobernador en rueda de prensa, al trazar una mirada a mediano y largo plazo sobre el desarrollo provincial. En ese sentido, remarcó que los resultados actuales responden a un proceso sostenido de crecimiento que requiere continuidad en las políticas productivas y una articulación constante entre los distintos sectores económicos.

Panorama productivo

El funcionario destacó que el crecimiento registrado en el empleo durante los primeros meses del año está directamente vinculado al impulso de distintas actividades económicas. En ese sentido, señaló que la matriz productiva local se apoya en sectores estratégicos que continúan expandiéndose pese a un contexto nacional complejo. También indicó que la generación de trabajo en enero refleja el impacto positivo de estas políticas.

Uno de los pilares fundamentales de este crecimiento es la actividad minera, que se desarrolla en un territorio donde más del 80% corresponde a zonas montañosas. Martín explicó que esta característica geográfica condiciona y, al mismo tiempo, potencia el desarrollo de determinadas industrias. “Las actividades productivas derivan en gran medida de la montaña, siendo la minería una de las más importantes, junto con las energías limpias”, sostuvo. En esa línea, resaltó el liderazgo provincial en energía solar, señalando que San Juan genera cerca del 50% de la energía limpia del país.

Impulso agroindustrial

Otro de los ejes destacados fue el crecimiento de la agroindustria, con especial énfasis en la vitivinicultura y otras producciones regionales. La provincia se posiciona como uno de los principales productores de vino a nivel nacional, además de liderar la producción de pistacho y aceite de oliva. A esto se suma el desarrollo de cultivos como el tomate, que consolidan el perfil productivo diversificado del territorio.

Turismo y diversificación

El turismo también aparece como un componente clave dentro de la estrategia de crecimiento. La combinación de paisajes naturales, actividades recreativas y oferta cultural permite ampliar las fuentes de ingreso y generar nuevas oportunidades laborales. Según indicó el funcionario, este sector contribuye a fortalecer la economía local y a complementar el desarrollo de las demás actividades.