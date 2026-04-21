Las empresas de medicina prepaga ya comenzaron a comunicar los aumentos que aplicarán en las cuotas de mayo, con subas que, según las primeras estimaciones, se ubicarían en un rango cercano al 2,4% y el 3,2%, dependiendo de la compañía y el plan contratado.

Los incrementos siguen la tendencia de los últimos meses, en los que las actualizaciones se alinean con la inflación. De hecho, en abril las subas rondaron el 2,9% en la mayoría de las prestadoras, replicando el índice de precios informado por el INDEC.

Como ocurre habitualmente, cada empresa define su propio porcentaje dentro del esquema de libertad de precios vigente, por lo que los valores pueden variar según la cobertura, la edad del afiliado y la región.

Además, en muchos casos, el ajuste no solo impacta en la cuota mensual, sino también en los copagos por consultas, estudios y prácticas médicas, lo que incrementa el costo total del servicio para los usuarios.

Desde el sector justifican las subas en el aumento sostenido de los costos del sistema de salud, como insumos médicos, honorarios profesionales y servicios tercerizados, que presionan sobre las finanzas de las prestadoras.

En este contexto, la medicina prepaga acumula incrementos cercanos al 30% interanual, consolidándose como uno de los gastos que más impacta en la economía de los hogares argentinos.

Así, con los nuevos valores de mayo, el gasto en salud privada vuelve a ajustarse mes a mes, en una dinámica que continúa atada a la evolución de la inflación y que obliga a muchas familias a revisar sus presupuestos.