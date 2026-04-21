El precio internacional del petróleo volvió a subir este martes y se acerca nuevamente a la barrera de los 100 dólares por barril, en un contexto de alta tensión por la inminente finalización de la tregua en Medio Oriente entre Estados Unidos e Irán.

El barril de Brent, referencia global, registraba un aumento cercano al 4% y cotizaba en torno a los 99 dólares, mientras que el crudo WTI también mostraba subas y se ubicaba cerca de los 90 dólares.

El repunte se explica por el nerviosismo de los inversores ante el vencimiento del plazo fijado para alcanzar un acuerdo que frene el conflicto. La incertidumbre sobre si se sostendrá la paz o habrá una nueva escalada bélica impacta directamente en los mercados energéticos.

En los últimos días, el precio del crudo mostró fuertes fluctuaciones: había retrocedido tras anuncios de negociación y reapertura de rutas clave como el estrecho de Ormuz, pero volvió a dispararse ante señales de tensión renovada.

El conflicto en la región afecta un punto neurálgico del comercio mundial de energía, ya que por esa vía circula una parte significativa del petróleo global. Cualquier interrupción o amenaza sobre ese corredor impacta de inmediato en los precios internacionales.

Analistas advierten que, si las negociaciones fracasan y se profundiza la crisis, el barril podría superar ampliamente los 100 dólares, lo que tendría consecuencias directas en la inflación global y en el costo de los combustibles.

En ese escenario, los mercados seguirán atentos a las próximas horas, clave para definir si el conflicto entra en una nueva fase o si se logra sostener la tregua que, hasta ahora, mantiene en vilo a la economía mundial.