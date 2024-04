San Martín visitó al equipo de Arsenal de Sarandí por la fecha 12 del torneo de Primera Nacional y se trajo un empate, debido a que la suerte estuvo de su lado y por la actuación del arquero Matías Borgogno. Pues, su rival erró dos penales, que lo dejó con vida al finalizar el encuentro. El equipo de Raúl Antuña, oficializado esta semana como el nuevo entrenador, no pudo salir de la mala racha en su visita al estadio Julio Humberto Grondona. A pesar de todo, el Verdinegro sigue en zona de clasificación en el Grupo A.

Tras la renuncia de “Pancho” Martínez, Raúl “Purruco” Antuña se hizo cargo del plantel, pero por ahora no puede salir del empate, y no fue la excepción ante el Arse. El partido se jugó a las 13 horas y no a las 15 como se tenía pensado desde un principio, debido al Superclásico Boca Vs. River por los cuartos de final de la Copa de la Liga, que se jugaba en Córdoba.

San Martín tuvo una tarde futbolística para el olvido. En el primer tiempo, el Verdinegro no pudo hacer pie para abrir el marcador y cometió muchas faltas. Tanto es así que tres jugadores de San Martín se fueron al vestuario con amarilla.

Comenzado el segundo tiempo, las cosas siguieron igualadas a pesar de que hubo dos penales cobrados para el equipo local. Es que el encargado de patear desde los 12 pasos, Tomás Ortíz, en la primera ocasión, remató al palo izquierdo de Borgogno, pegó en la columna blanca y salió, lo que terminó siendo un respiro para los sanjuaninos. En la segunda situación, una suerte de revancha para el jugador del Arse, le pegó fuerte al medio y la pelota impactó en el travesaño, yéndose lejos. El nueve estuvo a un penal de convertirse en el Martín Palermo de la Copa América.

En el complemento San Martín casi que ni llegó al arco rival. Por su parte, el arquero Matías Borgogno tapó dos claras situaciones para Arsenal y se convirtió en la figura para el equipo de Concepción.

Terminado el partido, San Martín consiguió un punto que le sirve para mantenerse en la zona de clasificación del Grupo A para entrar al reducido por el ascenso. El Verdinegro tiene 18 puntos en 12 partidos jugados, cuatro ganados, seis empatados y dos perdidos. El próximo encuentro de los de Antuña será ante Atlético Rafaela en Concepción, el sábado 27 de abril de 2024, con horario a confirmar.