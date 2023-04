San Martín igualó con All Boys y sumó su cuarto partido seguido sin derrota

San Martín no tuvo la claridad que en las dos presentaciones anteriores (fueron victorias) y el empate 1-1 ante All Boys de visitante, por la 9na fecha de la Primera Nacional, estableció el cuarto partido al hilo sin derrota (dos empates y dos triunfos). No pudo gravitar en el ataque porque el partido se jugó básicamente en el medio y con pocas opciones. Arrancó ganando con el gol de Franco, pero no pudo aguantarlo y se lo igualaron tras una desinteligencia en la marca en el fondo.

En el primer tiempo fue más San Martín. Con buen juego por las bandas, equilibrio en el medio y un buen andar del verdinegro marcó el camino. El mismo que pudo romper la paridad a los 17’ cuando Franco erró en la definición.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

No obstante, continuó mandando en control de pelota. El mismo que llevó a que Borasi atacará por derecha con decisión, pero eligió mal el desenlace final y así se le diluyó otra chance.

Hasta que cayó la tercera y no falló. Iban 25’, llegó el pase en profundidad, Franco rompió el intento de la defensa de dejarlo adelantado e ingresando al arco se sacó al arquero de encima y convirtió por poner el 1-0 para San Martín.

All Boys sintió el golpe, salió con mayor determinación, abrió la cancha y a los 30’ el desborde por izquierda continuó con un centro pasado, Thomas Amiliavia anticipó fácilmente a Molina y definió para poner el 1-1 con el que se fueron al entretiempo.

El segundo tiempo largó con poco juego y mucha lucha en el medio. Lejos de los arcos y con una propuesta muy diferente a la del parcial inicial. Buscando romper eso, Monasterio metió a Arturia para desnivelar por la banda, y a Pelaitay para tener más recuperación y posesión de pelota.

Publicidad

La escasa presencia ofensiva y poca coordinación verdinegra se rompió con el remate de Grahl de larga distancia. Zárate contestó con un disparo que superó la estirada de Monllor y dio en el palo.

En el juego por no equivocarse poco arriesgaron. Y fue en el final cuando tuvo el triunfo. Primero porque Muñoz vio la roja en el albo por una falta sobre Donato; y luego Cristian Sánchez, ya en el descuento, definió mal en lo que fue la opción más clara del complemento. Con esa atajada se fue el partido y el empate marcó el cuarto partido al hilo sin derrota para San Martín, que el miércoles (21.10) recibirá a Nueva Chicago.