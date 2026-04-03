Santiago Almeyda confirmó el trío sexual con Flor Peña y contó los detalles

Santiago Almeyda decidió romper el silencio tras la reciente confesión de Florencia Peña sobre una anécdota íntima. Luego de que Yanina Latorre diera a conocer su nombre, el ex Gran Hermano confirmó su participación en aquel evento, aunque marcó el contexto temporal del suceso.

En diálogo con el programa SQP, el mediático aseguró de entrada que "fue antes de Gran Hermano, así que no sería ningún problema". Con una postura de resguardo sobre su vida privada y buscando mantener un perfil bajo, sostuvo que "siempre cerré la boca, quien habló fue ella. Soy un caballero, jamás voy a hablar de lo que pasó". De esta manera, validó el relato de la actriz sin sumar detalles adicionales en línea con su postura de reserva.

Respecto a la conductora, Almeyda se mostró respetuoso y evitó cualquier tipo de polémica al afirmar que tiene "la mejor con Flor, la recuerdo re bien". Insistió además en su firme decisión de no profundizar en los hechos al explicar que "nunca voy a hablar, más allá de que haya sido antes de mi amor con Natalia. No importa cuando fue".

Esta situación ocurre en medio del enojo y la molestia de su ex pareja, Natalia Fava, de quien se separó en 2023. Sobre su vínculo actual con ella, Santiago reconoció con autocrítica que "Natalia es una excelente persona. Es y fue el amor de mi vida y si hubo alguna manchita por ahí fue mía".

A pesar de la exposición mediática, Almeyda se mostró esperanzado sobre el futuro de la relación con Fava. Lejos de alimentar conflictos, manifestó que "estamos en una excelente relación y ojalá se pueda recuperar algún día".

El hombre concluyó su reflexión dejando una puerta abierta a la reconstrucción del vínculo al señalar que "creo que hay una posibilidad de reencontrarse. Si no es desde el amor, desde otro lado, pero los dos nos queremos mucho". Con estas palabras, el ex participante de Gran Hermano eligió confirmar lo justo para poner el foco en el respeto hacia su pasado y hacia las personas involucradas.